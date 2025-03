Raphinha li demana si us plau a Joan Laporta: 'Que marxi al Bayern o al Liverpool'

La temporada 2024-2025 està sent sobresortint per a Raphinha. El '11' del FC Barcelona ha demostrat el seu alt nivell amb 27 gols i 20 assistències en 42 partits, consolidant-se com una de les figures més importants de l'equip. El seu rendiment ha estat tan impressionant que no seria estrany veure'l entre els nominats al Baló d'Or, reafirmant la seva posició com un dels millors extrems del futbol europeu.

Malgrat aquest brillant rendiment, la situació de Raphinha al Barça no està completament assegurada. I és que, amb el mercat de fitxatges a l'horitzó, tot sembla dependre d'una decisió important que Joan Laporta haurà de prendre. L'estiu passat ja vam viure el primer capítol d'aquesta història i tot sembla indicar que en uns mesos començarà la segona etapa.

L'obsessió de Joan Laporta amb Nico Williams

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, té una prioritat clara aquest estiu: reforçar l'extrem esquerre. Actualment, aquesta és la posició que ocupa Raphinha, però Laporta busca algú amb un perfil més adequat per als seus plans a llarg termini. El gran objectiu és Nico Williams, l'extrem de l'Athletic Club, qui ja va estar a prop de fitxar pel Barça l'estiu passat.

Malgrat el seu rendiment estel·lar, Raphinha veu amb recel la possibilitat que Nico Williams s'uneixi a l'equip. El brasiler sap que la seva titularitat pot estar en joc si Laporta decideix fer aquest fitxatge, i no està disposat a deixar que el seu lloc en l'onze titular sigui amenaçat.

Raphinha li demana a Joan Laporta que no fitxi Nico Williams

En una conversa directa amb Joan Laporta, Raphinha va expressar la seva inquietud i li va demanar explícitament que no fitxés Nico Williams. El brasiler li va suggerir al president que, en lloc del Barça, Williams podria unir-se a equips com el Bayern de Munic o el Liverpool, que han mostrat interès en ell. Raphinha prefereix que l'extrem espanyol busqui el seu futur fora del Barça per evitar la competència directa en el seu lloc.

Nico Williams es troba en una cruïlla. Amb l'interès de diversos clubs de primer nivell com el Barça, Bayern i Liverpool, les seves opcions per a la pròxima temporada són àmplies. No obstant això, la seva decisió final dependrà de diversos factors, inclosos els moviments de Joan Laporta i les ofertes que rebi en els pròxims mesos.