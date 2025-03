Hansi Flick confirma la lesión tras el Barça-Girona, KO para la Copa del Rey: 'Es...'

Ayer, el FC Barcelona se impuso cómodamente al Girona en un partido marcado por el doblete de Lewandowski y la sensacional actuación de Lamine Yamal. Los dos atacantes demostraron una vez más su excelente estado de forma y fueron claves para la victoria final. Hansi Flick, por su parte, está encantado con ellos y es plenamente consciente de todo lo que aportan.

Hansi Flick ha conseguido crear un equipo equilibrado, capaz de amasar el balón durante minutos para controlar el esférico, pero también de salir al ataque de manera inesperada buscando la sorpresa. Sin duda, el técnico alemán ha caído de pie en la Ciudad Condal. Sin embargo, su éxito será valorado a final de temporada en función de los títulos conseguidos, y este miércoles se la juega ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

Hansi Flick confirma la lesión para la Copa del Rey

Hansi Flick se caracteriza por su sinceridad y por no crear falsas expectativas. Es muy cauteloso con sus declaraciones para evitar que se especule en exceso, lo que puede distraer a los jugadores de lo importante. Sin embargo, ayer habló tras la goleada al Girona y mandó un aviso de cara al partido de este miércoles ante el Atlético de Madrid correspondiente a la Copa del Rey.

En la ida, los de Hansi Flick sacaron un empate a cuatro que deja todo abierto para el partido de vuelta. Ahora bien, es posible que el Barça tenga que jugar sin su gran estrella, Raphinha. El '11' está lesionado (no jugó ante el Girona) y tras escuchar a Flick parece que no llegará a tiempo para la Copa del Rey.

Ayer, al acabar el partido contra el Girona, Hansi Flick explicó la ausencia de Raphinha: "No jugó por molestias. Fue sincero y me dijo que no estaba del todo bien... Con suerte, si se siente mejor, pues a lo mejor para el próximo partido ya estará listo".

Raphinha, pieza clave en el Barça

Raphinha es, sin duda alguna, uno de los mejores futbolistas del mundo y una pieza clave en el Barça. Hansi Flick es muy consciente de ello y por eso se ha convertido en un imprescindible en la plantilla. Además, se sabe que ayuda mucho a los jóvenes talentos del vestuario y los aconseja siempre que lo necesitan.

El buen momento de Raphinha ha desencadenado una ola de peticiones por el Balón de Oro. Por esta razón, podemos afirmar que su ausencia sería algo terrible para Hansi Flick en el partido contra el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Veremos si llega, pero de momento todo hace indicar que causará baja, al menos es lo que Hansi Flick ha dado a entender.