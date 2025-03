Jules Koundé posa en problemes el FC Barcelona amb la seva decisió: 'La reacció del club...'

Jules Koundé s'ha consolidat com una peça clau en l'esquema de Hansi Flick. És el futbolista més utilitzat pel tècnic alemany, acumulant més minuts que ningú sobre la gespa. La seva regularitat i compromís l'han convertit en un valor indiscutible per al Barça.

A pesar del seu bon rendiment, el seu futur ha donat un gir inesperat en les últimes hores. Algunes informacions publicades han generat incertesa en l'entorn culer. Koundé podria estar valorant seriosament la seva sortida del club a l'estiu.

El Barça, encantat amb Jules Koundé, però en alerta

Al Barça tenen clar que Jules Koundé és un jugador de present i futur. Estan encantats amb la seva actitud, el seu rendiment i la seva capacitat per adaptar-se a diferents rols defensius. No obstant això, coneixen de primera mà que diversos clubs, com el PSG, han mostrat interès a fitxar-lo.

La directiva confia que el jugador no forçarà la seva sortida. Tot i així, la possibilitat d'un traspàs comença a preocupar als despatxos del club. La decisió del francès serà clau per a la planificació de la pròxima temporada.

El futur de Jules Koundé, clau per al mercat del Barça

El Barça està pendent del que decideixi Jules Koundé i la reacció del club dependrà de la seva elecció: si es queda o si decideix canviar d'aires. Tal com informa Mundo Deportivo, la seva situació condicionarà l'estratègia del mercat de fitxatges culer.

La idea del club és renovar Koundé si decideix continuar. Si es manté a la plantilla, es buscarà un reforç més assequible per al lateral dret. En canvi, si no renova i demana sortir, s'anirà a per un fitxatge més potent i amb projecció.

Hi ha diversos noms sobre la taula si Jules Koundé se'n va

En cas que Jules Koundé opti per abandonar el Barça, ja hi ha diversos noms sobre la taula. La secretaria tècnica ha seguit de prop jugadors com Vanderson, del Mònaco, i Wesley, del Flamengo. Tots dos encaixen en el perfil de lateral modern que busca el club.

D'altra banda, si Jules Koundé decideix seguir, el Barça valora altres opcions més econòmiques com Òscar Mingueza, que ja coneix la casa, o Andrei Ratiu, del Rayo. També sona Àlex Valle, que està creixent al Como i podria tenir una oportunitat. Tots ells apareixen a la llista segons l'escenari que es presenti amb Koundé.

El Barça necessita claredat al voltant de la decisió de Jules Koundé com més aviat millor. La seva continuïtat o sortida marcarà el tipus de reforç que es busqui per a la defensa. La planificació de Hansi Flick i Deco depèn, en gran part, d'aquest moviment.