Gavi, migcampista andalús del Barça, s'ha cansat dels rumors que el situen lluny del club culer i ha decidit parlar per dissipar tot tipus de dubtes. L'interior del Barça, que va tornar a ser suplent en el duel de Champions League contra el Benfica, va parlar després de l'encontre i va deixar molt clar el seu punt de vista. Gavi ha perdut la titularitat davant de Dani Olmo, talent egarenc que està un pas per davant de l'andalús pel que fa a la creació ofensiva del joc, però són perfils diferents.

Així ho veu Gavi, qui va assegurar estar molt tranquil al Barça i confiat amb les decisions d'un Hansi Flick que ha col·locat l'equip per davant de les individualitats. Gavi no és titular amb el Barça des de fa jornades, però manté ferma la seva decisió i ja l'ha comunicat: assegura que ja sap en quin equip jugarà l'any vinent. El seu últim partit en l'onze inicial va ser el 17 de febrer davant el Rayo Vallecano, però Gavi té clar que "l'equip rota molt" i que el seu lloc està assegurat.

Després del partit davant el Benfica, en el qual el Barça va aconseguir una brillant classificació per a quarts de final, Gavi va parlar davant la premsa. El migcampista del Barça va valorar molts aspectes, però sobretot va posar molta atenció a l'hora de respondre a una pregunta sobre el seu futur més immediat al FC Barcelona.

Sorpresa, Gavi diu prou i explica la veritat: 'L'any que ve jugaré al...'

Per posar-ho tot en context, hem de tenir en compte que Gavi, canterà del Barça, s'ha perdut alguns partits a causa d'un procés febril. Dit procés el va apartar dels terrenys de joc en els duels contra Real Sociedad i Benfica i, a més, també es va perdre el duel contra Osasuna ja que aquest no es va disputar. Malgrat aquest procés febril, Gavi sembla haver perdut el lloc a l'equip titular, especialment en els grans partits on Flick aposta pels seus millors guerrers.

Encara que aquesta sensació és compartida per diverses fonts del Barça, Gavi assegura tenir clars els seus objectius, els quals va explicar després del partit de Champions League contra el Benfica.

"Enfadat per no ser titular? Que va, la gent inventa molt. Que si ofertes d'aquí i no sé què, però és tot mentida. He signat cinc anys al Barça i els compliré perquè és el club de la meva vida".

A més d'afirmar que seguirà jugant al Barça, Gavi també va revelar el que és una sensació real dins del vestidor: hi ha molt pocs titulars indiscutibles, ja que el grup rota molt. "Estaré al Barça fins que pugui. Rotem molt, estic tranquil, el míster (Hansi Flick) confia en mi".