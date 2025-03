El protegit de Luis de la Fuente avisa a Alejandro Balde: 'El Barça és el meu somni'

La dinàmica del futbol professional és imprevisible, i la temporada 2024-2025 ha estat testimoni de canvis significatius en la carrera d'Alejandro Balde. Des de la seva irrupció en el primer equip del Barça, Balde ha experimentat alts i baixos que han marcat la seva trajectòria recent.

Alejandro Balde va passar de titular indiscutible a suplent

Durant la temporada 2023-2024, Balde es va consolidar com a titular indiscutible en el lateral esquerre del Barça. Tanmateix, amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta en la temporada 2024-2025, el seu rol en l'equip va patir canvis.

La competència va augmentar amb la incorporació de Joao Cancelo, qui ràpidament es va fer amb el lloc titular. Aquesta situació va portar Balde a perdre protagonisme i, per empitjorar les coses, una lesió el va marginar dels últims mesos de competició.

Alejandro Balde renaix amb Hansi Flick

Lluny de rendir-se, Alejandro Balde es va dedicar durant l'estiu a recuperar la seva millor forma física. Se'l va veure treballant en solitari, demostrant una ètica de treball exemplar i aquest esforç ha donat els seus fruits en la temporada actual, on ha contribuït amb 7 assistències a LaLiga. Malgrat la seva gran millora, això no ha estat suficient per guanyar-se un lloc en les convocatòries de Luis de la Fuente per als partits contra Holanda.

La competència s'intensifica: Grimaldo declara

L'absència de Balde en la selecció coincideix amb les declaracions d'Alejandro Grimaldo, lateral esquerre del Bayer Leverkusen i excanterà del Barça. En recents entrevistes, Grimaldo ha expressat el seu desig de tornar al club que el va formar. "Vaig créixer a La Masia, i el Barça és el club on vaig créixer com a jugador i com a persona. Sempre vaig somiar amb arribar al primer equip del Barça, i aquest continua sent el meu somni", va afirmar.

Les paraules de Grimaldo són un clar missatge per a Balde. La competència en el lateral esquerre del Barça s'intensifica, i la possibilitat que Grimaldo torni al Camp Nou representa una amenaça directa per a la posició d'Alejandro Balde. A més, la recent renovació de jugadors formats a La Masia, com Balde, amb clàusules de rescissió elevades, demostra la importància que el club atorga a la seva potent pedrera.