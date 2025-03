Xabi Alonso s'esborra i Florentino Pérez prepara un retorn històric: 'És el millor'

La situació actual del Real Madrid és una barreja de bones sensacions i dubtes persistents. A nivell de resultats, l'equip segueix competint al més alt nivell, amb el club lluitant a la part superior de LaLiga i mantenint una sòlida presència a la Champions League. No obstant això, malgrat els bons resultats, els dubtes de Florentino Pérez al voltant de l'equip continuen sent una constant.

La figura de Carlo Ancelotti, que porta diverses temporades al comandament, està sent cada vegada més criticada. De fet, tot apunta que podríem estar vivint els últims mesos de l'entrenador italià a la banqueta del Santiago Bernabéu. Ancelotti té contracte fins al 2026, però en el món del futbol, els terminis contractuals sovint depenen dels èxits esportius.

Si el Madrid no conquereix cap títol important, com la Champions League o LaLiga, el més probable és que Florentino Pérez decideixi donar per conclosa la seva etapa. Encara que Carlo Ancelotti ha deixat una empremta significativa en el club, els resultats són els que realment determinaran la seva permanència al Real Madrid.

Xabi Alonso, el favorit

En aquest context, el candidat que més ha sonat com a substitut de Carlo Ancelotti és Xabi Alonso. El tècnic del Bayer Leverkusen ha demostrat que té les qualitats necessàries per assumir el repte de dirigir al Real Madrid. El seu estil de joc, basat en el control de la pilota, la possessió i la creació de jugades des del mig del camp, ha agradat molt a la planta noble del Bernabéu.

No obstant això, en les últimes hores, el fitxatge de Xabi Alonso ha donat un gir inesperat. Des d'Alemanya s'ha filtrat la notícia que l'exjugador del Real Madrid seguirà al Leverkusen una temporada més. Fins i tot s'ha informat que estaria buscant una nova casa, cosa que confirmaria la seva decisió de quedar-se al Leverkusen un any més.

Xabi Alonso diu NO i Florentino Pérez reacciona

Davant la negativa de Xabi Alonso, Florentino Pérez s'ha vist obligat a buscar alternatives i ha recorregut a una solució d'emergència: portar de tornada a Zidane. El nom del francès sempre ha estat en la ment dels aficionats i del president. Zidane, llegenda viva del Real Madrid, va deixar una empremta inesborrable durant el seu pas com a entrenador, aconseguint diversos títols que el van consagrar com el millor.

Actualment, Zidane està sense equip, cosa que el converteix en una opció molt atractiva per al Madrid, especialment si els resultats d'Ancelotti no acompanyen. El retorn de Zidane al Bernabéu sembla més proper que mai, i Florentino Pérez està decidit a que el francès torni a dirigir el club. Això sí, tot dependrà del que aconsegueixi Carlo Ancelotti aquest curs: si no aconsegueix els títols desitjats, és probable que hagi de marxar, obrint les portes a la llegenda francesa.

Amb la situació encara per definir, el futur de la banqueta del Real Madrid sembla estar en constant canvi. El retorn de Zidane es perfila cada vegada més possible.