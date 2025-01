Frenkie de Jong recula i Deco respon: 'La condició per seguir al Barça és...'

Frenkie de Jong ha protagonitzat un dels majors culebrons que hi ha hagut al Barça aquests últims mesos. El club ha confiat molt en ell i ha intentat que se senti el més còmode possible. De fet, Deco li va traslladar el desig de prolongar el seu contracte, que acaba el 2026, malgrat les crítiques rebudes per part de l'afició.

Tanmateix, el '21' no va contestar a l'oferta que tenia damunt la taula per renovar. Van passar els mesos i el FC Barcelona es va veure obligat a retirar la seva proposta: De Jong volia mantenir el seu salari per signar, però això era impossible. Ara, la situació amb Frenkie de Jong ha canviat dràsticament i ha estat ell mateix qui ha demanat seguir, però, aquesta vegada, és Deco qui mana.

Frenkie de Jong demana quedar-se i Deco contesta

Deco és l'encarregat, entre altres coses, de decidir per qui apostar i en quins futbolistes cal invertir més recursos. El Barça fa temps que intenta que Frenkie de Jong es quedi, però no havia tingut èxit. De fet, l'holandès no responia a les ofertes o no estava conforme, per la qual cosa es donava per perdut.

En el contracte que té Frenkie de Jong actualment, s'estipula que el vincle finalitzarà a l'estiu del 2026. Malgrat les seves lesions, Deco estava disposat a mantenir-lo a la plantilla i a seguir pagant-li una bona suma. De totes maneres, el migcampista no estava disposat a baixar-se el salari, que era el que se li exigia per continuar.

Ara, tot apunta que Frenkie de Jong vol continuar per així aprofitar-se del bon moment pel qual està passant el Barça. A Hansi Flick li agrada molt el migcampista i és una peça important del seu projecte. Ara bé, malgrat que la directiva del club està conforme amb la seva continuïtat, Deco li ha posat una condició indispensable per rubricar el seu nou contracte.

Frenkie de Jong haurà de guanyar-se la renovació

Fa uns mesos, el Barça va intentar per activa i per passiva renovar a Frenkie de Jong i aquest ni va respondre; un gest que no va agradar. Ara que és ell qui vol continuar, la situació ha canviat i no li servirà amb la voluntat. Perquè Deco pugui renovar-lo, Frenkie de Jong ha de mantenir el bon nivell que està mostrant i, per damunt de tot, baixar-se el sou.

El Barça insisteix que la fitxa de Frenkie de Jong és massa alta, així que si vol continuar al Camp Nou haurà d'ajustar-se a la realitat del club. De moment, el '21' no ha respost a la nova proposta malgrat que l'altre dia va aparèixer al vestidor confirmant que es quedava. La seva intenció és clara, però si no accepta, haurà de marxar aquest estiu, ja que Laporta no li deixarà quedar-se amb menys d'un any de contracte vigent.