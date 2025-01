Fitxat! Flick lliga el nou Sergio Busquets, signa fins al 2029, festa al Barça

Sergio Busquets va deixar un buit molt gran en el conjunt de la Ciutat Comtal i no ha estat fàcil de suplir. El Barça ha estat molt de temps a la recerca d'un pivot defensiu que entengués el futbol de la mateixa manera que ho fa la llegenda culé. Per sort per a Flick, finalment ha aparegut Casadó, qui s'ha guanyat el suport de tota l'afició.

El Barça està millorant la seva economia cada vegada més i s'està veient en les decisions i resolucions per part de LaLiga i el CSD. De totes maneres, els catalans han intentat estalviar tot el possible i han aprofitat els fruits de La Masia per mantenir-se competitius. I no només això, ja que la pedrera continua produint i el nou Sergio Busquets ja està totalment identificat.

El blindatge al nou Sergio Busquets

Sergio Busquets va marxar el 2023 a l'Inter de Miami, equip en el qual està gaudint de l'esport amb els seus amics. Diversos dels futbolistes que han estat al Barça es troben als Estats Units: guanyen diners i continuen jugant a un nivell més baix. El problema de la sortida de Busquets va ser que no hi havia ningú capaç d'assumir el rol que ell tenia.

Per sort, Casadó, qui havia estat esperant la seva oportunitat, va fer un pas endavant i Flick va veure alguna cosa en ell. Xavi Hernández ja el va convocar durant la major part de la temporada passada, però no li va brindar minuts. L'entrenador alemany sí que va voler comptar amb ell i ja s'ha convertit en una peça clau del seu joc.

Tot i així, hem de recordar que la primera opció de Hansi Flick no va ser Casadó, sinó Marc Bernal. El jove es troba recuperant-se d'una greu lesió de lligaments creuats i no tornarà fins l'any vinent. El Barça, sabent que està destinat a marcar una època, ha decidit prolongar el seu contracte fins al 2029: un acord que es farà oficial tan bon punt compleixi els 18 anys d'edat.

El futur de Marc Bernal amb Flick

El Barça li ha allargat 3 anys el contracte perquè és el temps que li queda per finalitzar la seva etapa com a juvenil. Tot i ser molt jove, el pivot ens va mostrar un nivell fora del comú en els primers partits de la temporada. Sens dubte, Marc Bernal és el nou Sergio Busquets i serà culé, com a mínim, fins al 2029.

Flick és conscient que Marc Bernal i Casadó són el futur del club i els únics capaços de suplir l'absència de Sergio Busquets. És només qüestió de temps que Bernal torni per conformar un doble pivot espectacular juntament amb el seu company. De moment, el Barça s'ha assegurat el seu futur signant la seva renovació fins al 2029.