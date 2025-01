Rebutjat! Deco l'allunya del Barça, Raphinha respira alleujat: 'Prefereixo a...'

Si hi ha un jugador que s'està sortint en el que portem de temporada aquest no és altre que el brasiler Raphinha. La temporada del davanter està sent una autèntica meravella, el carioca està en el millor moment de la seva carrera. Raphinha s'ha convertit, sense cap mena de dubte, en un indiscutible en l'esquema de Hansi Flick, a més d'un líder al vestidor.

El seu creixement com a jugador i persona en el conjunt culé està sent imparable, situant-se en l'elit dels davanters amb el rendiment excepcional d'aquest curs. Els números de Raphinha són indiscutibles: és un dels jugadors amb més minuts, 2.537, i ha disputat 31 partits sent titular en 30. A més ha anotat 23 gols i ha repartit 11 assistències de gol.

Malgrat això, la veritat és que el brasiler va estar amb un peu fora del Barça l'estiu passat: la direcció esportiva tenia com a gran objectiu el fitxatge de Nico Williams. Deco el volia com a reforç de luxe per a la banda esquerra. Arribada que hauria condicionat el futur de Raphinha.

Reforçar la banda esquerra ja no és objectiu de Deco

La direcció esportiva del Barça s'ha replantejat la idea de reforçar la banda esquerra per augmentar la competitivitat de la plantilla. Nico Williams havia estat el desitjat l'estiu passat i per temes de fairplay no va poder fitxar finalment, i ara s'ha caigut de la llista de futuribles definitivament. El seu baix rendiment a l'Athletic aquesta temporada, i la sensacional campanya de Raphinha, serien els motius.

Ara altres noms han sonat per a la banda esquerra del Barça: Rafael Leao, del Milan, i l'anglès Rashford, però sembla complicat. I el més important per a la tranquil·litat de Raphinha és que el nom de Nico Williams ja no estaria en la ment de la direcció esportiva. Les seves contínues lesions sofertes amb l'equip basc serien un motiu de preocupació que l'haurien descartat.

A més, el gran rendiment del brasiler hauria canviat l'ordre de prioritats i Deco no el tindria ara mateix en la llista de futuribles. El rendiment de Raphinha Dias fa que s'hagi consolidat com a titular indiscutible a la banda esquerra del Barça.

El rol de Ferran Torres com a suplent

L'staff tècnic del Barça ja no té res clar que Nico Williams estigui preparat per ser important en els esquemes de Hansi Flick. Veient els números de Raphinha i dels seus companys com Lamine Yamal i fins i tot de Ferran Torres quan se l'ha necessitat, de moment es descartaria la seva incorporació. La figura de Ferran també va estar en la corda fluixa al Barça i molt s'havia parlat d'una possible sortida al mes de gener.

Ferran Torres no s'ha rendit i ha seguit treballant amb l'objectiu de ser important quan se'l necessités. Amb el gol marcat al seu ex equip, el València, Ferran ja ha anotat 7 gols en la present temporada, 4 d'ells a la Lliga. El gol no només reafirma el seu bon moment, sinó la seva maduresa per manejar situacions emocionals al terreny de joc: Deco el prefereix per davant de Nico.