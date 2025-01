Frenkie de Jong recula y Deco responde: 'La condición para seguir en el Barça es...'

Frenkie de Jong ha protagonizado uno de los mayores culebrones que ha habido en el Barça estos últimos meses. El club ha confiado mucho en él y ha intentado que se sienta lo más cómodo posible. De hecho, Deco le trasladó el deseo de prolongar su contrato, que termina en 2026, pese a las críticas recibidas por parte de la afición.

Sin embargo, el '21' no contestó a la oferta que tenía encima de la mesa para renovar. Pasaron los meses y el Barça se vio obligado a retirar su propuesta: De Jong quería mantener su salario para firmar, pero eso era imposible. Ahora, la situación con Frenkie de Jong ha cambiado drásticamente y ha sido él mismo el que ha pedido seguir, pero, esta vez, es Deco el que manda.

Frenkie de Jong pide quedarse y Deco contesta

Deco es el encargado, entre otras cosas, de decidir por quién apostar y en qué futbolistas hay que invertir más recursos. El Barça lleva tiempo intentando que Frenkie de Jong se quede, pero no había tenido éxito. De hecho, el holandés no respondía a las ofertas o no estaba conforme, por lo que se daba por perdido.

En el contrato que tiene Frenkie de Jong actualmente, se estipula que el vínculo finalizará en el verano de 2026. Pese a sus lesiones, Deco estaba dispuesto a mantenerlo en la plantilla y a seguir pagándole una buena suma. De todos modos, el mediocentro no estaba dispuesto a bajarse el salario, que era lo que se le exigía para continuar.

Ahora, todo apunta a que Frenkie de Jong quiere continuar para así aprovecharse del buen momento por el que está pasando el Barça. A Hansi Flick le gusta mucho el centrocampista y es una pieza importante de su proyecto. Ahora bien, pese a que la directiva del club está conforme con su continuidad, Deco le ha puesto una condición indispensable para rubricar su nuevo contrato.

Frenkie de Jong tendrá que ganarse la renovación

Hace unos meses, el Barça intentó por activa y por pasiva renovar a Frenkie de Jong y este ni respondió; un gesto que no gustó. Ahora que es él el que quiere continuar, la situación ha cambiado y no le servirá con la voluntad. Para que Deco pueda renovarle, Frenkie de Jong tiene que mantener el buen nivel que está mostrando y, por encima de todo, bajarse el sueldo.

El Barça insiste en que la ficha de Frenkie de Jong es demasiado alta, así que si quiere continuar en el Camp Nou tendrá que ajustarse a la realidad del club. De momento, el '21' no ha respondido a la nueva propuesta pese a que el otro día apareció en el vestuario confirmando que se quedaba. Su intención es clara, pero si no acepta, tendrá que irse este verano, ya que Laporta no le dejará quedarse con menos de un año de contrato vigente.