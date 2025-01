Frenkie de Jong deixa anar la gran notícia, destí sorpresa lluny del Barça: 'Me n'aniria...'

Frenkie de Jong va arribar al Barça el 2019 com una de les grans promeses del futbol europeu. El seu contracte actual amb el club català s'estén fins al juny de 2026, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.

Al llarg de la seva estada al Barça, De Jong ha mostrat destells de la seva qualitat, però també ha afrontat desafiaments. Les lesions han minvat la seva continuïtat, i el seu rendiment ha estat objecte de debat entre aficionats i experts. En la present temporada, ha disputat només set partits, acumulant 245 minuts en total.

Declaracions recents de Frenkie de Jong

En una recent entrevista, Frenkie de Jong va expressar la seva decepció pels pocs títols obtinguts des de la seva arribada al club. "Una cosa que m'ha decebut al Barça és el que hem guanyat fins ara. No m'imaginava que quan vaig signar aquí després de quatre anys només guanyaria una Lliga, una Copa i una Supercopa. Pensava que en portaria almenys el doble".

A més, Frenkie de Jong també va deixar entreveure que la seva continuïtat al FC Barcelona està supeditada a la seva importància en l'equip i als objectius esportius. "Vull jugar a futbol i després veuré què vull fer. Si sentís que no puc contribuir prou, o si l'equip no pot competir, me n'aniria".

Possible interès del Bayern de Munic

Davant aquestes declaracions i la situació contractual de Frenkie de Jong, han sorgit especulacions sobre el seu futur. Un dels clubs que ha mostrat interès en el migcampista és el Bayern de Munic. El conjunt bavarès, ara dirigit per Vincent Kompany, busca reforçar el seu mig del camp i veu en De Jong una opció viable.

El Bayern ja ha intentat en ocasions anteriors fer-se amb els serveis de Frenkie de Jong, i la seva situació actual podria facilitar una negociació. No obstant això, l'elevat salari del jugador i les pretensions econòmiques del Barça podrien ser obstacles en una possible transferència.

La situació de Frenkie de Jong al Barça és complexa. Les seves recents declaracions reflecteixen una insatisfacció amb els èxits de l'equip i deixen oberta la possibilitat d'una sortida al gener si el projecte esportiu no compleix amb les seves expectatives.

L'interès de clubs com el Bayern de Munic afegeix un component addicional a aquesta equació. Serà fonamental observar com evoluciona la seva relació amb el Barça en els pròxims mesos i si decideix emprendre un nou desafiament lluny del Camp Nou.