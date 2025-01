Hansi Flick, penedit, es troba amb el problema: 'Deco ja li havia dit que...'

La planificació esportiva del Barça recau en la dupla formada per Hansi Flick i Deco. L'alemany i el portuguès s'entenen d'allò més bé i estan fent una feina sensacional. Com a mostra, amb pocs recursos, l'estiu passat van aconseguir tancar un fitxatge de gran nivell com el de Dani Olmo.

No obstant això, passats els mesos sembla que Hansi Flick i Deco no sempre es posen d'acord. Recordem que el gran objectiu del Barça al final de l'última temporada era Nico Williams. No obstant això, el desig de Flick de poder comptar amb Dani Olmo va fer que l'opinió de Deco no fos tinguda en compte.

I és que el director esportiu del Barça ja va advertir Hansi Flick sobre els futurs riscos que implicava l'operació de Dani Olmo. Unes conseqüències que ara comencen a ser massa evidents i que no tenen solució.

Què passa amb Dani Olmo? Deco ja va avisar Hansi Flick

Dani Olmo va arribar al Barça per petició de Flick amb moltes expectatives i ha demostrat la seva gran qualitat en alguns dels partits disputats. El nivell d'Olmo és indiscutible i la seva capacitat de crear diferències ha quedat més que manifesta en diverses ocasions.

No obstant això, en el staff tècnic del Barça comença a preocupar la seva debilitat física: Dani Olmo ha tornat a caure lesionat. El migcampista culer, de moment, es perdrà l'encontre contra el Benfica de Champions League per una sobrecàrrega en el soli de la cama dreta. I podrien ser més segons el temps de baixa.

Hansi Flick comença a estar preocupat pels contratemps físics que Dani Olmo ha tingut en tan pocs mesos de competició. Un aspecte del qual Deco ja va informar degudament, però que ningú va escoltar. I és que aquesta situació no és res de nou per a l'internacional espanyol.

Dani Olmo i les seves lesions al Barça: un drama per a Hansi Flick

Hansi Flick ja havia estat advertit per Deco del llarg historial de lesions de Dani Olmo abans del seu aterratge al FC Barcelona. Gairebé sempre ha tingut contratemps musculars, impedint que hagi pogut gaudir d'una regularitat prolongada. L'atacant rara vegada ha encadenat més de 4 partits sense alguna molèstia muscular que l'hagi obligat finalment a parar.

Des de la seva arribada al FC Barcelona, Dani Olmo només ha jugat els 90 minuts d'un sol partit, la golejada de la setmana passada en Copa contra el Betis. En l'últim compromís de Lliga, Olmo va substituir Gavi a la segona part i encara que només va disputar 28 minuts van ser suficients per lesionar-se. L'historial de lesions d'Olmo l'ha tingut de mitjana uns 83 dies fora dels terrenys de joc per temporada des de la 2021/22.

La pitjor temporada de totes va ser precisament la passada amb un total de 114 dies de baixa repartits entre 3 lesions que el van mantenir fora en 29 encontres. A la lliga amb el Barça, Dani Olmo ha aconseguit 5 gols i el seu rendiment en els partits que ha jugat ha estat bo. Aquesta temporada ha participat en 15 encontres i ha disputat un total de 796 minuts, però Hansi Flick vol més.