Sorpresa al Barça, Dani Olmo es lesiona i Deco ja tanca 2 nous fitxatges, 35M€

Dani Olmo, migcampista del Barça, s'ha lesionat i es perdrà, com a mínim, els pròxims 3 partits oficials del conjunt de Hansi Flick. El Barça va patir i molt per inscriure a Dani Olmo i, ara que ja ho ha aconseguit, el migcampista s'ha lesionat i es perdrà els pròxims compromisos oficials del club. En aquest sentit, el Barça s'ha vist gairebé obligat a acudir al mercat de fitxatges, ja que Flick necessita noves peces per arribar vius al tram decisiu i final de competició.

Dani Olmo no va ser titular a Getafe, però sí que va jugar uns 30 minuts en aquest partit de LaLiga, que va acabar amb un empat (1-1) que allunya el Barça del títol. Dani Olmo no va ser titular perquè arrossegava algunes molèsties i, després d'entrar al terreny de joc, aquestes es van accentuar fins al punt que l'egarenc ha caigut lesionat una vegada més. Al Barça la reacció no s'ha fet esperar: Dani Olmo es lesiona i Deco tanca 2 nous fitxatges per un valor d'uns 35M€, el mercat està que crema.

El Barça tenia pensat acudir al mercat de fitxatges d'hivern, però, amb la lesió de Dani Olmo, ara encara té moltes més presses. Dani Olmo pateix una "sobrecàrrega al soli de la cama dreta" i, per tant, estarà de baixa un temps més aviat indeterminat: no estarà disponible per jugar la Champions League. Deco, encara en 'shock', s'ha posat les piles i ja treballa per acudir al mercat de fitxatges, clau perquè el Barça pugui competir, amb escreix, per tots els títols.

Dani Olmo es lesiona i Deco tanca 2 nous fitxatges: confirmat, el Barça ja acudeix al mercat de fitxatges

La lesió de Dani Olmo no és greu, però sí que comporta un risc, ja que la sobrecàrrega al soli sol no tenir un temps de baixa determinat. Amb tot això, el Barça sap que haurà d'acudir al mercat de fitxatges d'hivern, ja que les competicions no cessen i el Barça no pot abaixar els braços. Hansi Flick no podrà comptar amb Dani Olmo, però sí que espera poder comptar amb 2 nous fitxatges en els quals està treballant el portuguès Deco, director esportiu del Barça.

El mercat de fitxatges d'hivern està obert i, per tant, tot sembla indicar que el Barça es reforçarà després de confirmar que ha tornat a operar amb l'1:1 de LaLiga. L'objectiu del Barça és evident: vol donar sortida a Ansu Fati i Eric García per generar espai salarial i marge suficient per fitxar a Marcus Rashford, però té més reptes. El Barça vol Rashford, però Dani Olmo s'ha lesionat i, per tant, Deco vol fer-se amb l'arribada d'un migcampista que juga a Aràbia: es deixa estimar, confirmat.

Sorpresa al Barça, Dani Olmo es lesiona i Deco ja tanca 2 nous fitxatges, 35M€

El Barça vol fitxar cedit a Marcus Rashford, per qui invertirà uns 7 milions d'euros en total. Ara bé, a més del davanter anglès, el Barça de Deco vol invertir 28M€ en fitxar un migcampista, que assumiria els galons del lesionat Dani Olmo, qui haurà de recuperar-se amb calma. Deco té via lliure per operar en el mercat de fitxatges i, per aquest mateix motiu, vol fer-se amb l'arribada d'un talent jove i espanyol que juga a Aràbia.

La nova lesió de Dani Olmo facilita i molt la feina a un Deco que somia amb liderar el nou projecte esportiu del Barça de Flick, qui està a prop de renovar. La lesió de Dani Olmo no és greu, però Deco sap que el de Terrassa és fràgil a nivell físic i, per això, vol fitxar al que serà el seu recanvi. Aquest ja s'ha deixat estimar pel Barça i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', podria arribar aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern per uns 28 milions d'euros fixos.

"El volíem, però després de les seves últimes declaracions encara el volem més", asseguraven fonts del Barça a aquest digital. Fem referència al migcampista espanyol Gabri Veiga, que juga a Aràbia i que va confessar que "veure el Barça jugar és un autèntic luxe". El Barça, liderat per Deco, vol fitxar a Marcus Rashford i a Gabri Veiga, que es convertiria en el gran beneficiat de la lesió de Dani Olmo, tocat del soli.