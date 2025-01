Surten a la llum les dades de Pedri que més couen a Xavi Hernández: 'Quina m...'

Pedri és un dels millors migcampistes del moment i el nivell que ha mostrat aquests últims mesos és el reflex perfecte d'això. Els de la Ciutat Comtal necessitaven un migcampista en plenes facultats i de màxim nivell. Per sort, ja el tenien a les seves files, i encara que no se sabia si es recuperaria de les lesions, ho ha fet.

El Barça no passa per un bon moment econòmic des de fa anys, i qui més car ho ha pagat ha estat Xavi Hernández. Pedri, que era un dels seus favorits, no va estar disponible durant molt de temps per culpa dels problemes físics. Ara, hi ha una dada que està fent que l'ex del conjunt català es lamenti.

La dada que afavoreix a Pedri i perjudica a Xavi Hernández

La realitat és que Xavi Hernández no va ser valorat en el seu moment, però els aficionats culers han acabat veient que va fer una gran feina. Encara que no va aconseguir una quantitat elevada de títols, va començar un projecte molt ambiciós, el qual és clau a dia d'avui. Hansi Flick ha arribat amb les bases fetes, per la qual cosa només ha hagut de polir els joves.

Xavi Hernández va ser la primera persona de la nova era del Barça que va apostar per les joves promeses de La Masia. De fet, la llegenda catalana va conformar un equip molt competitiu, format, en la seva majoria, per jugadors que no es coneixien abans de la seva arribada. Encara que no era el cas de Pedri, una gran quantitat de nois de la pedrera van tenir l'oportunitat de brillar en els millors escenaris del panorama futbolístic actual.

Pedri va tenir molts problemes físics durant l'etapa de Xavi Hernández, probablement per la falta d'un pla físic correcte. El migcampista no ha pogut jugar regularment fins que no ha arribat Hansi Flick. De fet, el canari no jugava tants partits seguits des de la seva primera temporada a les files del Barça.

L'ajuda de Pedri hauria estat la clau

En el que va de temporada, Pedri ha jugat 40 partits consecutius (30 en la 24/25 i 10 en la 23/24). Si Xavi hagués pogut comptar amb ell d'una forma regular, gairebé segur que els resultats haurien estat molt millors. Ara, l'ex dirigent deu estar pensant alguna cosa com: "Quina mala sort".

Encara que no podem saber què hi ha al seu cap, no és difícil d'imaginar que està seguint de prop el seu antic equip. Si Pedri segueix a aquest gran nivell, és només qüestió de temps que acabi en els llocs de la Pilota d'Or. Per tant, podem afirmar que Hansi Flick ha donat amb la tecla ideal perquè el canari espremi al màxim el seu potencial.