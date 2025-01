És la ganga del mercat i Hansi Flick el vol al Barça: acord tancat per 22 M€

Hansi Flick compta amb el suport total de Joan Laporta, Deco i la directiva culé a l'hora de planificar la pròxima temporada. El tècnic alemany era conscient de la situació econòmica que travessava el club a la seva arribada i no va demanar massa reforços a l'estiu. De fet, només Dani Olmo i Pau Víctor van aterrar a la Ciutat Comtal per apuntalar un vestidor ple de nois de La Masia.

Tanmateix, amb el Barça tornant a la norma 1:1, Hansi Flick ja no s'amaga: ha demanat diversos fitxatges. En concret, Flick vol reforçar ambdós laterals, la posició de Casadó i, finalment, ha demanat algun fitxatge per a la parcel·la ofensiva. És cert que Lamine Yamal, Lewandowski i Raphinha estan a un gran nivell, però els suplents no donen la talla.

Ferran Torres, per exemple, sol ser la primera opció de Hansi Flick quan vol agitar el vesper. Una decisió presa per obligació, ja que Ansu Fati ni hi és ni se l'espera, i Pau Víctor tampoc acaba de convèncer. És per això que el tècnic alemany, després de conèixer les últimes informacions que arriben des de França, ha parlat amb la directiva culé per demanar un fitxatge de 22 milions.

Hansi Flick demana el seu fitxatge

Hansi Flick porta diverses setmanes valorant diferents alternatives per millorar les prestacions de Ferran Torres i companyia. Rafael Leao, Nico Williams, Luis Díaz o Kvaratskhelia han estat els principals candidats, però n'hi ha més. I és que el que ha succeït a la Ligue 1 obre la porta del Barça a un hàbil extrem de 21 anys a qui molts comparen amb Karim Benzema.

Sí, perquè l'estrella de l'Olympique de Lyon, Rayan Cherki, ha acordat sortir del club francès aquest mateix mes de gener per 22 milions. Una quantitat molt baixa per a un talent del seu calibre, capaç de jugar com a mitjapunta, com a davanter o com a extrem en qualsevol de les dues bandes. I, davant tal situació, Hansi Flick s'ha interessat pel seu fitxatge.

Rayan Cherki, desig de Hansi Flick

Rayan Cherki porta diversos anys sonant en el panorama futbolístic mundial. Va debutar sent un adolescent a l'Olympique de Lyon i ràpidament va ser comparat amb Karim Benzema pel seu desvergonyiment en l'últim terç. A més, físicament i tècnicament també recorda molt a la llegenda del Real Madrid.

De fet, Florentino ha estat molt a prop de tancar la seva contractació en diverses ocasions, però ara sembla que és el Barça el que podria emportar-se el gat a l'aigua. I és que Hansi Flick busca un futbolista com Rayan Cherki, capaç d'assumir el seu rol de suplent i aportar en els moments decisius. A més, en cas que acabi sortint Ansu Fati, la seva arribada es converteix en gairebé obligatòria.

De moment, Rayan Cherki continua pertanyent a l'Olympique de Lyon. L'acord al qual han arribat, que li permet sortir per 22 milions, caduca a final de mes, així que tot pot passar. Hansi Flick ja ha comunicat les seves intencions i ara queda en mans de Deco i Laporta valorar el seu possible fitxatge; veurem què passa.