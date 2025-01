Joan Laporta s'acomiada: marxa del Borussia Dortmund a la Premier League, adeu Barça

Joan Laporta ha viscut uns últims temps molt convulsos al capdavant del Barça, especialment per la delicada situació financera i el cas Olmo. La negativa de la inscripció per part de la Lliga Professional va comportar un seriós enfrontament entre les institucions. Finalment, el Consell Superior d'Esports va haver d'intervenir per solucionar el tema d'una forma provisional.

El CSD va acabar atorgant la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Barça, garantint la validesa de les llicències esportives d'Olmo i Pau Víctor. Tot això gràcies a les gestions que Joan Laporta va portar personalment i que han fructificat, permetent al club tornar a la norma del fairplay. Això significa que ara Deco i Laporta podran gastar un euro per cada euro que ingressin, una mesura que torna a estar vigent després de la venda dels seients VIP.

Aquesta operació marca la fi de quatre temporades de restriccions econòmiques i obre noves possibilitats per operar al mercat de fitxatges. La recuperació de la regla 1:1 va ser confirmada oficialment per LaLiga el divendres 3 de gener, l'anunci va arribar després de la revisió i confirmació del pagament de l'operació. Aquest fet permetrà que Joan Laporta pugui fitxar l'extrem esquerre que tant va buscar l'estiu passat.

Joan Laporta mira al Borussia Dortmund

Tot i que Nico Williams era la prioritat, Jamie Bynoe-Gittens, la principal 'arma' ofensiva del Borussia Dortmund, també va estar a l'agenda de Joan Laporta. El jove extrem anglès de 20 anys i internacional sub 21 amb Anglaterra ja ha disputat més de 50 partits oficials amb el Dortmund. Jamie és un extrem hàbil, amb gran regat i amb capacitat per donar l'última passada, les assistències són la principal arma del jove extrem.

Jamie Bynoe-Gittens es desenvolupa preferentment per la banda esquerra, però també ho pot fer amb cama canviada. Extrem molt potent, extremadament ràpid i amb regat endimoniat, va interessar a Joan Laporta en el passat mercat de fitxatges. Finalment, el Barça no va anar més enllà i ara podria ser massa tard, ja que sembla que a la Premier League estan com bojos pel hàbil extrem del Borussia Dortmund.

Jamie Gittens | Best of Dortmund's Rising Star ✨

Jamie Bynoe-Gittens diu adeu al Barça, marxa a la Premier League

El futur de Jamie Bynoe-Gittens al Borussia Dortmund està en dubte, ja que tres colossos de la Premier League estan interessats en el seu fitxatge. Amb només 20 anys és una de les promeses més brillants del món i ja ha despertat l'interès de Chelsea, Liverpool i Manchester United. La seva explosivitat, habilitat en l'un contra un i capacitat per desequilibrar l'han col·locat al radar d'aquests grans equips, cosa que complica els desitjos de Joan Laporta.

De moment, el jove extrem està content al Borussia Dortmund i pensa acabar la temporada a Alemanya. No obstant això, també és conscient que la seva carrera necessita majors reptes i que la Premier League li pot oferir allò que estaria buscant. És per això que, si res falla, durant el pròxim estiu Jamie Bynoe-Gittens farà les maletes per dir adéu a Joan Laporta i al Dortmund i recalarà a la Premier League.