Flick va a buscar Deco amb exigències: 'Vull aquests 2 jugadors al Barça ara'
Flick ha aprofitat l'aturada de seleccions per reunir-se cara a cara amb Deco
El Barça ha patit moltes pèrdues durant el mercat de fitxatges i és una cosa que, per molt que faci mal, Deco ja tenia previst. Qui ho tenia tan previst és Flick, que es va veure molt sorprès amb la sortida de Iñigo Martínez i amb els rumors que situaven Fermín López al Chelsea anglès. El Barça no ha començat amb bon peu la temporada i això és un fet: Flick ja va haver de donar un toc d'atenció al·ludint a l'excés d'ego, una cosa preocupant.
Flick considera que la plantilla, per molt que s'hagi completat amb Joan García i amb Rashford, és una mica 'més fluixa' que la de la temporada passada i vol evitar ensurts. A pocs dies del tancament del mercat de fitxatges, Flick es va veure amb Deco i va ser clar amb el director esportiu del Barça: si hi ha més sortides es plantejarà el seu futur. "No es pot fer tant amb tan poc", apunten fonts del Barça, que asseguren que la feina de Flick està sent excel·lent si es compara amb la d'altres projectes.
A la Premier, clubs com el Liverpool estan gastant quantitats indecents de diners, una cosa que el Barça no es pot permetre. El nivell d'exigència, això sí, és exactament el mateix, per la qual cosa Flick ha anat a per Deco amb exigències: vol que 2 jugadors fitxin pel Barça. Flick ha aprofitat l'aturada de seleccions per veure's cara a cara amb un Deco que ja ha donat llum verda: el Barça tanca 2 nous fitxatges, no hi haurà més sorpreses.
Flick està còmode al Barça, però això no treu que consideri que, amb les dificultats econòmiques, sigui complicat tenir una estabilitat per treballar correctament. De fet, Flick ha estat molt clar i directe amb Deco: si hi ha més inestabilitat, l'entrenador alemany es plantejarà el seu futur, ja que considera que no és 'seriós' treballar així.
A més, Flick ha tret rèdit de l'aturada de seleccions: es reuneix amb Deco per treballar en 2 fitxatges que considera imprescindibles per continuar guanyant amb el Barça. Deco, per la seva banda, ja li ha comunicat a Flick que farà tot el possible, però, en principi, tots dos fitxatges estan molt avançats i seran possibles, tal com demana Flick.
Hansi Flick no pot més, vol 2 fitxatges pel Barça i Deco ja ho sap: "És una mica urgent..."
Flick ha patit molt durant el mercat de fitxatges d'estiu. L'entrenador del Barça temia perdre jugadors i que, alhora, no arribessin reforços per substituir-los. Flick està content, això sí, amb el fitxatge de Joan García, però vol que Deco tanqui l'arribada de 2 nous fitxatges: és molt important per al tècnic alemany del Barça.
Flick s'ha vist les cares amb Deco per demanar que, de manera urgent, deixi tancades les renovacions d'Eric García i de Frenkie de Jong, dos jugadors molt importants. En el cas d'Eric, ha començat com a lateral, però la seva especialitat és la posició central, per la qual cosa Flick considera que és una peça molt a tenir en compte.
Frenkie de Jong, per la seva banda, va canviar d'agents, està disposat a renovar a la baixa i podria renovar fins al 2028: Flick està enamorat del neerlandès i el veu com a titular.
