Dean Huijsen li ho posa fàcil al Barça, Deco ja ho sap: 'Li agradaria jugar amb...'
El defensa espanyol Dean Huijsen trenca el seu silenci i anuncia canvis de cara al seu futur més immediat
El defensa espanyol Dean Huijsen, amb contracte en vigor amb el Real Madrid, s'ha convertit en un dels jugadors més destacats d'aquest inici de temporada. Dean Huijsen, fitxat aquest estiu pel Madrid, l'està trencant a la Premier League, però la seva adaptació a la Selecció Espanyola i al club blanc ha estat senzillament espectacular. A tot això, Dean Huijsen l'hi ha posat molt fàcil al Barça trencant el seu silenci: el defensa central del Madrid avisa Deco i el club culer haurà d'estar atent.
Dean Huijsen es troba amb la Selecció Espanyola a poques hores de disputar el primer partit de classificació per al Mundial de 2026. Com ja és habitual, els jugadors espanyols concedeixen entrevistes en què llancen missatges, els quals van dirigits a l'afició o fins i tot a directors esportius com Deco. En aquest cas, Dean Huijsen ha parlat i ho ha fet per avisar el Barça: se sent còmode jugant amb un defensa central culer, per la qual cosa Deco hauria d'estar atent.
Dean Huijsen és titular indiscutible amb el Madrid i, presumiblement, també ho serà amb un Luis de la Fuente que compta amb 6 jugadors del Barça a la seva Selecció Espanyola. Dean Huijsen ha concedit una entrevista al 'Diario MARCA' en què ha llançat diversos titulars: se sent molt còmode jugant al Madrid i considera que s'ha adaptat ràpidament. "Un s'imagina la magnitud del Real Madrid, però viure-la és diferent", confessava Dean Huijsen, que ha aterrat a Madrid procedent del Bournemouth anglès de la Premier League.
Dean Huijsen li ho posa fàcil al Barça, Deco ja ho sap: 'Li agradaria jugar amb...'
Dean Huijsen va sonar per fitxar pel Barça, però el club català estava 'apretat' a nivell econòmic i comptava amb un Iñigo Martínez que, finalment, ha acabat sortint en aquest mercat. Ara, Dean Huijsen ha llançat un missatge clar cap a Deco, encara que sembla molt poc probable que el Barça pugui moure fitxa en els pròxims mercats de fitxatges: sembla molt complicat.
En aquesta entrevista amb el 'MARCA', Dean Huijsen ha confessat que se sent "molt còmode jugant amb Pau Cubarsí", defensa central del Barça amb qui apunta a liderar la rereguarda espanyola. A diferència del que consideren molts aficionats, Dean Huijsen entén que no "necessita un defensa central més contundent al seu costat".
Deco haurà de romandre atent, encara que sembla molt improbable que el Barça pugui moure fitxa amb l'objectiu de fitxar Dean Huijsen. Dean Huijsen té contracte amb el Real Madrid fins al juny de 2030 i tot sembla indicar que Florentino Pérez, màxim responsable del Real Madrid, el blindarà per assegurar-se el futur defensiu blanc. Tot i això, Dean Huijsen ho té clar: pot fer una dupla d'or amb Pau Cubarsí, que també ha estat convocat amb la Selecció Espanyola.
Més notícies: