Confirmat! Ja sabem on vol jugar Rodrygo, ho ha dit a les seves xarxes socials
Rodrygo trenca el seu silenci anunciant el nom de l’equip on vol jugar
Rodrygo ha estat, sens dubte, el jugador del Madrid que més rumors ha generat durant aquest passat mercat de fitxatges d'estiu. L'extrem brasiler del Madrid, que no estava content amb els minuts atorgats per Xabi Alonso, volia marxar del club blanc, però finalment no ha pogut aconseguir el seu somni desitjat. El Madrid volia vendre Rodrygo, però Florentino Pérez tenia molt clar que només el deixaria marxar si arribava una oferta bona o pràcticament irrenunciable: hi va haver interès, però res concret.
Ara, com és evident, Rodrygo entra en els plans de Xabi Alonso. L'entrenador del Madrid ja va deixar clar que Rodrygo seria un més i que, per tant, gaudiria de les mateixes oportunitats que la resta dels seus companys de la plantilla blanca. Ara bé, Rodrygo segueix obstinat a trencar el seu silenci i, en aquestes últimes hores, ha llançat un missatge molt clar i contundent a les seves xarxes socials, on acumula milions de seguidors.
Rodrygo estava més fora que dins, però ara tot sembla haver canviat i de manera radical. De fet, abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu, Rodrygo ja va ser titular: va ser en la victòria de l'equip de Xabi Alonso davant el Real Oviedo, acabat d'ascendir. Rodrygo se sent integrat, però ha volgut deixar clar el seu futur amb un missatge clar i directe a les seves xarxes socials: revela a quin equip vol jugar ara i sempre.
Confirmat! Ja sabem on vol jugar Rodrygo: ho ha dit a les seves xarxes socials
Rodrygo va començar la temporada sense minuts davant Osasuna al Santiago Bernabéu i els rumors d'una possible sortida es van disparar. Malgrat tot el debat que es va generar, Xabi Alonso va apostar per ell davant el Real Oviedo i, contra el Mallorca, li va donar minuts de qualitat a la segona meitat. Rodrygo se sent còmode al Madrid i, ja amb el mercat de fitxatges tancat, ha volgut llançar un missatge dirigit a la seva afició, la del Real Madrid.
Rodrygo, igual que el brasiler Vinícius Júnior, romandrà a Madrid durant aquesta aturada de seleccions, ja que no ha estat convocat per Carlo Ancelotti per jugar amb el Brasil. Rodrygo està aprofitant aquests dies de 'descans' sense Lliga per posar ordre als seus pensaments i assimilar el que ha passat en aquest mercat de fitxatges: va estar a punt de marxar del Madrid. "Història per fer", publicava el jugador del Madrid al seu compte de 'X' (abans Twitter), adjuntant una fotografia de quan era petit i ja lluïa una samarreta del Real Madrid.
A més, Rodrygo també va publicar un vídeo en què es veien jugades d'aquesta temporada i on adjuntava el text "casa meva". Amb aquestes declaracions d'amor, Rodrygo deixa molt clar que vol continuar jugant al Madrid, club on haurà de competir amb grans estrelles per poder gaudir de minuts de qualitat. Per ara, Rodrygo sembla haver recuperat el seu lloc al Madrid després del tancament del mercat de fitxatges d'estiu, que ha estat caòtic per a ell i per al seu entorn proper.
Més notícies: