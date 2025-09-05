El Barça ha sufrido muchas pérdidas durante el mercado de fichajes y es algo que, por mucho que duela, Deco ya tenía previsto. Quien lo tenía tan previsualizado es Flick, que se vio muy sorprendido con la marcha de Iñigo Martínez y con los rumores que situaban a Fermín López en el Chelsea inglés. El Barça no ha empezado con buen pie la temporada y eso es un hecho: Flick ya tuvo que dar un toque de atención aludiendo al exceso de ego, algo preocupante.

Flick considera que la plantilla, por mucho que se haya completado con Joan García y con Rashford, es algo 'más floja' que la de la pasada temporada y quiere evitar sustos. A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Flick se vio con Deco y fue claro con el director deportivo del Barça: si hay más salidas se plantará su futuro. "No se puede hacer tanto con tan poco", apuntan fuentes del Barça, que aseguran que el trabajo de Flick está siendo excelso si se compara con el de otros proyectos.

En la Premier, clubes como el Liverpool está gastando cantidades indecentes de dinero, algo que el Barça no se puede permitir. El nivel de exigencia, eso sí, es exactamente el mismo, por lo que Flick se ha ido a por Deco con exigencias: quiere que 2 jugadores fichen por el Barça. Flick ha aprovechado el parón de selecciones para verse cara a cara con un Deco que ya ha dado luz verde: el Barça cierra 2 nuevos fichajes, no habrá más sorpresas.

Flick se va a por Deco con exigencias: 'Quiero a estos 2 jugadores en el Barça ahora'

Flick está cómodo en el Barça, pero eso no quita que considere que, con las dificultades económicas, sea complicado tener una estabilidad para trabajar correctamente. De hecho, Flick ha sido muy claro y directo con Deco: si hay más inestabilidad, el entrenador alemán se planteará su futuro, pues considera que no es 'serio' trabajar así.

Además, Flick ha sacado rédito del parón de selecciones: se reúne con Deco para trabajar en 2 fichajes los cuales considera imprescindibles para seguir ganando con el Barça. Deco, por su parte, ya le ha comunicado a Flick que hará todo lo posible, pero, en principio, ambos fichajes están muy avanzados y serán posibles, tal y como pide Flick.

Hansi Flick no puede más, quiere 2 fichajes para el Barça y Deco ya lo sabe: "Es un poco urgente..."

Flick ha sufrido mucho durante el mercado de fichajes de verano. El entrenador del Barça temía por perder a jugadores y que, a su misma vez, no llegaran refuerzos para reemplazarles. Flick está contento, eso sí, con el fichaje de Joan García, pero quiere que Deco cierre el aterrizaje de 2 nuevos fichajes: es muy importante para el técnico alemán del Barça.

Flick se ha visto las caras con Deco para pedir que, de forma urgente, deje cerradas las renovaciones de Eric García y de Frenkie de Jong, dos jugadores muy importantes. En el caso de Eric, ha empezado como lateral, pero su especialidad es la posición central, por lo que Flick considera que es una pieza muy a tener en cuenta.

Frenkie de Jong, por su parte, cambió de agentes, está dispuesto a renovar a la baja y podría renovar hasta 2028: Flick está enamorado del neerlandés y le ve como titular.