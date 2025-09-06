Joan Laporta va anar a buscar Deco per demanar explicacions: Per què no l’hem fitxat?
Joan Laporta, decebut de no haver fitxat un gran davanter de la Lliga a baix cost
El tàndem que formen el president Joan Laporta amb Deco està donant moltes alegries al Barça i a la seva afició. Des que Deco es va unir al club el 2023, tots dos han intentat prendre decisions sensates i coherents amb l’objectiu de tornar el club a l’elit del futbol. Deco s’ha centrat en l’aspecte esportiu mentre que Laporta ha intentat rescatar l’entitat d’una crisi financera sense precedents.
De manera paulatina, Deco i Laporta han anat aconseguint els objectius que s’havien marcat: ara el Barça torna a somriure i a guanyar títols. Per la seva banda, la directiva culer ha assolit una certa estabilitat que afavoreix la correcta presa de decisions en el futur. Tanmateix, en els darrers dies ha succeït un fet que podria enterbolir la bona relació i sintonia entre Deco i Joan Laporta.
Parlem del fitxatge frustrat d’un dels davanters joves amb més projecció a nivell mundial: Etta Eyong. L’exdavanter del Villarreal s’ha convertit en la gran sensació en les tres primeres jornades del campionat de lliga. El seu nom ha sonat per a la majoria dels grans equips i es preveia que el Barça partia amb avantatge per incorporar-lo.
Etta Eyong passa del Barça i fitxa pel Levante
La clàusula del davanter era només de 10 milions, una xifra baixa que suposava una gran oportunitat per a l’entitat catalana. Deco va decidir que no era el moment d’invertir en un altre davanter i finalment Etta Eyong s’ha marxat al Levante UD. Els de València l’han acabat fitxant per només 3 milions, realitzant una gran operació des del punt de vista esportiu i econòmic.
Una operació que ha deixat Joan Laporta astorat i sorprès, ja que és conscient que el fitxatge de la jove promesa era tot un encert. Etta Eyong suposa una aposta forta del Levante que s’ha avançat per un davanter que ha deixat grans sensacions. Amb només 21 anys, el davanter té un gran futur per davant.
El Villarreal no perd totalment el control sobre Eyong
El conjunt ‘groguet’ s’ha reservat una opció de recompra que podria activar a l’estiu de 2026 per 6 milions. Si el rendiment de Etta Eyong és òptim, el Villarreal no dubtarà a executar aquesta opció per recuperar el jugador. Eyong tenia la propietat compartida entre Villarreal i Cadis, però amb el fitxatge pel Levante passa a ser propietat 100% dels valencians.
El conjunt llevantí té com a objectiu mantenir-se a primera divisió i troba en Eyong un davanter amb velocitat, tècnica i gol. L’aposta és clara, fitxar talent jove abans que exploti i el seu preu s’acabi disparant. La seva campanya serà clau per al seu creixement, l’aparador del Levante pot ser el trampolí perfecte per acabar en un dels grans.
Més notícies: