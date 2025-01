Fermín López li demana que vingui al Barça i digui NO a Simeone: 'Per a Pablo Torre és...'

Està sent, sens dubte, una temporada complicada per al bo de Fermín López. No està acabant de comptar amb tots els minuts que li agradaria, i que, sens dubte, mereix. La competència a la mitjapunta, on ell habita, és molt més que ferotge i el noi d'El Campillo està sent un dels grans damnificats.

La veritat és que a Fermín li està costant de valent entrar en les rotacions de Flick; encara que, quan ho fa, gairebé sempre demostra un gran nivell. El seu protagonisme s'ha vist clarament reduït si ho comparem amb el que va disposar el curs passat amb Xavi Hernández al comandament. Tan bé va jugar l'andalús, que, de fet, a l'estiu va ser convocat per als dos grans campionats que va disputar la Selecció Espanyola.

Fermín López va empalmar l'Eurocopa amb els Jocs Olímpics, sent especialment protagonista a París. Però, després d'això, sense gairebé tenir temps per descansar a l'estiu, van arribar les lesions i va passar a un segon pla. Això sí, malgrat no disposar d'una gran quantitat de minuts, la veritat és que ja ha avançat en la rotació de Flick a Pablo Torre.

Fermín supera a Pablo Torre i demana un fitxatge per a la seva posició

El càntabre és un dels jugadors en els quals Hansi Flick menys confia per a la medul·lar i, en aquest sentit, és l'últim en discòrdia en aquesta demarcació. Són només 373 minuts els que acumula Pablo Torre en el que portem de temporada; encara que la veritat és que tampoc ha rendit gens malament quan ha tingut l'oportunitat. I és que, a més d'ell i de Fermín, en aquesta posició també poden jugar Olmo, Pedri, Gavi i Frenkie de Jong; el que dèiem: una competència aclaparadora.

Però, malgrat això, el Barça no es tanca a seguir pendent de les oportunitats que puguin sorgir en el mercat de fitxatges. I precisament ara alguns mitjans de comunicació esportius han asseverat que podria haver baixat el preu de venda d'un dels capricis del club. Fermín López el coneix perfectament i ja ha parlat amb Deco sobre la seva possible arribada al Camp Nou, ja que amb ell va coincidir tant a l'Eurocopa com a les Olimpíades.

Va arribar l'hora d'Àlex Baena

I és que les últimes informacions apunten que el Villarreal està disposat ara a deixar sortir a Àlex Baena per 45 milions d'euros. Cal recordar que fins ara s'han remès a la seva clàusula de rescissió, que se situava en 60, sense donar peu a la negociació. Fermín López ho sap i ja ha demanat a la directiva del FC Barcelona un esforç per tancar el seu fitxatge.

El nou preu de Àlex Baena interessa molt al Barça, ja que Deco i Flick veuen l'almerienc com un jugador que pugui aportar un plus extra de qualitat a l'actual plantilla. Això sí, haurien de batallar en la pugna amb l'Atleti, ja que Simeone també està molt interessat en ell, així com altres clubs.

A més, si l'arribada d'Àlex Baena acaba produint-se, el damnificat seria Pablo Torre, qui comptaria amb un competidor de lloc més i ja sí que no tindria espai. Per al càntabre seria una sentència definitiva. L'estil de joc de Baena encaixa a la perfecció amb la doctrina de Flick; per la seva habilitat, la seva visió de joc i el seu desvergonyiment a la zona de tres quarts.