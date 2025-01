La reacció de Pablo Torre a la seva possible sortida del Barça: 'He parlat amb...'

Pablo Torre ja ha pres una decisió sobre el seu futur, encara que fins a l'últim dia de mercat, qualsevol escenari és possible. El jove talent càntabre de 20 anys no ha tingut moltes oportunitats al Barça de Hansi Flick, però quan li ha tocat jugar ha demostrat el seu talent. La qualitat de Torre és indiscutible, tot i que només ha participat en 11 partits, 361 minuts en total, i ha estat capaç d'anotar 4 gols i donar 3 assistències.

Pablo Torre ha deixat clar, més d'una vegada, que no necessita massa oportunitats per demostrar el seu talent encara que Flick no ha utilitzat els seus recursos de forma habitual. La competència al mig del camp és enorme i l'ex del Racing no ho està tenint gens fàcil. Per això, davant tal escenari, la seva sortida del Barça al gener a mode de cessió és una possibilitat molt real.

Pretendents no li falten: entre els equips que desitjarien incorporar-lo a les seves files hi ha Girona, Mallorca o València. No obstant això, la postura de Pablo Torre seria completament contrària a la de la direcció esportiva culé. Vol seguir al Barça i així ho ha comunicat després de parlar amb Hansi Flick.

La postura de Pablo Torre davant la seva hipotètica sortida del Barça

Tot i que no participa a LaLiga des del passat 30 de novembre, Pablo Torre està disposat a lluitar per convèncer Hansi Flick. Amb el Barça viu en totes les competicions, Torre sap que Flick acabarà donant oportunitats a futbolistes amb menys protagonisme. Per això sap que ha d'estar llest i a l'altura de les circumstàncies quan arribi el seu moment: no se n'anirà del Barça.

Encara que Pablo Torre té una gran competència en la seva demarcació amb jugadors com Pedri, Gavi, Fermín, De Jong i Olmo, confia en les seves possibilitats. Sap que és capaç d'aportar coses diferents i ser el revulsiu ideal per a Hansi Flick. A més, la seva sortida del club català tampoc tindria una repercussió a nivell de fairplay, tenint en compte que té una de les fitxes més baixes de tota la plantilla.

Pablo Torre es queda al Barça

Pablo Torre sap perfectament que la titularitat és molt complicada, però competir al Barça pot reportar-li molt més que buscar-se una cessió. És per això que basa la seva decisió de seguir davant la imminent càrrega de compromisos que l'equip afrontarà en les 3 competicions. Hansi Flick haurà de dosificar els titulars per no córrer riscos innecessaris amb les lesions.

Les estadístiques de Pablo Torre en el que va de temporada 2024-25 ens indiquen que ha participat en 7 partits de la Lliga, anotant 3 gols i donant 1 assistència. A la Champions ha participat en només 2 partits amb únicament 19 minuts disputats. Finalment, a la Copa del Rei, ha jugat en 2 partits, disputant 94 minuts, anotant 1 gol i donant 2 assistències.