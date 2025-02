Gir de 180 graus amb Thibaut Courtois: 'El 2026 jugaré...'

El Real Madrid travessa un excel·lent moment. L'equip dirigit per Carlo Ancelotti millora partit a partit i apunta a arribar al tram decisiu de la temporada en les millors condicions. Mbappé sembla que ja ha trobat el seu millor nivell, Bellingham continua enlluernant i Thibaut Courtois, com sempre, continua sent decisiu amb les seves aturades.

El belga, malgrat tenir ja 32 anys i sortir d'una greu lesió, demostra ser un dels millors del món en la seva posició. L'afició està encantada amb la seva presència, ja que continua salvant gols impossibles i regalant punts al Real Madrid. Sens dubte, Thibaut Courtois és l'emblema del Real Madrid, però la seva última decisió podria canviar-ho tot.

Thibaut Courtois, en la seva millor versió

Thibaut Courtois ha recuperat la seva millor forma després d'un inici de temporada complicat. La seva seguretat sota pals i la seva capacitat per fer aturades clau han estat fonamentals en els últims encontres. De fet, el seu genial rendiment l'ha portat a replantejar-se el seu futur amb la Selecció de Bèlgica.

Cal recordar que Thibaut Courtois no va respondre a les últimes convocatòries del combinat belga. La raó no era altra que la seva mala relació amb el seleccionador Domenico Tedesco, amb qui va tenir diversos desacords. No obstant això, després de la destitució del tècnic, el porter madridista ha donat el vistiplau per tornar al combinat nacional.

La tornada de Courtois a la Selecció serà el 2026

Amb la sortida de Tedesco, la Selecció de Bèlgica obre una nova etapa i Thibaut Courtois vol formar part d'ella. El seu retorn suposa un reforç de luxe per al combinat nacional de cara als pròxims tornejos internacionals. Com a referent del vestidor, la seva presència serà clau per liderar Bèlgica en les grans cites.

Segons informen des del 'Diario AS', el porter del Real Madrid s'estaria preparant per tornar a la Selecció de Bèlgica i marcar-se com a objectiu principal disputar l'Eurocopa del 2026. El seu retorn generaria gran expectació al seu país, on se'l continua considerant com el millor porter de la seva història.

Per la seva banda, el Real Madrid continua creixent i consolidant-se com un dels equips més forts del moment. Amb Courtois al seu millor nivell, l'equip blanc afronta la recta final de la temporada amb confiança. A més, la tornada del belga a la Selecció és una prova més que està llest per continuar brillant al més alt nivell.