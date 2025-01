L'Aston Villa ven el seu crack per 77 M€ i li regala 10 al Barça: 'Ens emportem a...'

El jove davanter de l'Aston Villa, Jhon Durán, ha estat fitxat per l'equip saudita de l'Al-Nassr per la quantitat de 77 milions. Durán s'ha convertit en la gran revelació de l'últim any a la Premier i l'Aston Villa ha acceptat l'oferta de l'equip saudita. Aràbia no para d'endur-se jugadors del Vell Continent, que amb les seves ofertes milionàries, sedueix els clubs i jugadors.

L'Al-Nassr ja ha fet oficial el fitxatge de Durán, que fa poc més d'un any li va costar a l'Aston Villa 20 milions procedent de la MLS. L'exjugador del Chicago Fire, al qual se li augurava una gran carrera a l'elit europea, decideix d'aquesta manera 'retirar-se' prematurament a canvi d'un gran contracte multimilionari. A Riad, es trobarà amb altres il·lustres del panorama futbolístic com Sadi Mané, Laporte o Cristiano Ronaldo.

La sorpresa ha estat manifesta entre els aficionats de l'equip de Birmingham, ja que el davanter de 21 anys s'havia fet un nom a la Premier League a base de gols. El colombià estava destinat a grans fites a la Premier, ja que aquesta temporada ja havia anotat 7 gols a Lliga i 3 a Champions. No obstant això, amb el seu traspàs a Aràbia, l'Aston Villa rep 77 milions que gastarà immediatament i que repercutiran, directament, en el Barça.

El fitxatge de Jhon Durán implica al Barça

L'Aston Villa no ha pogut negar-se a la venda de Jhon Durán, en el que suposa una magnífica operació per als de Birmingham. El benefici net de l'operació supera els 50 milions i per a Durán suposa que passarà a percebre uns 20 'quilos' per temporada. Aquesta xifra representa un nou rècord: el colombià passaria a ser un dels millors pagats del món futbolístic.

Ara bé, la venda representa per a l'Aston Villa l'oportunitat d'acometre una sèrie de fitxatges objectius, entre ells el d'Óscar Mingueza. L'ex del Barça continua sent un dels grans objectius d'Unai Emery i és molt probable que es llancin definitivament a per el seu fitxatge. Aquesta operació repercutiria directament al Barça, que es va guardar el 50% dels drets del defensa del Celta.

Óscar Mingueza, objectiu de l'Aston Villa i regal per al Barça

L'Aston Villa ha demostrat un interès creixent en la contractació del defensa del Celta de Vigo. La presència de Monchi, director esportiu de l'Arsenal, a la llotja de Vallecas durant el recent partit entre els 2 equips, ha disparat els rumors. L'Aston Villa molt castigat per les lesions en defensa, busca reforçar la seva rereguarda i Óscar Mingueza els encaixa en el perfil desitjat.

Des de Balaídos han deixat ben clar que no negociaran per una xifra inferior a la clàusula de rescissió establerta en 20 milions. El club gallec considera a Óscar Mingueza peça essencial de l'equip, i a aquestes altures de temporada, seria una pèrdua molt sensible. El Barça es manté expectant, té el 50% dels drets del jugador, la seva venda representaria un ingrés de 10 milions.