Ni Rafael Leao ni Leroy Sané, el tapat del Barça juga al Benfica: 'Deco ha dit...'

Deco continua treballant en la planificació esportiva del FC Barcelona. El seu objectiu és millorar la plantilla perquè Hansi Flick compti amb un equip més competitiu. I un dels llocs clau a reforçar és l'extrem esquerre.

Deco està buscant un jugador jove, amb projecció, i capaç de complementar el trident titular format per Lamine, Raphinha i Lewandowski. Per això, el lusità ha valorat diverses opcions per potenciar l'atac blaugrana. El director esportiu té els seus favorits, però ha escoltat les peticions de Flick i Laporta i s'ha assegut a negociar amb diversos candidats.

Entre els noms amb els quals Deco ha mantingut contacte destaquen dos futbolistes de primer nivell: Rafael Leao i Leroy Sané. Tots dos són jugadors d'elit europeus i podrien ser grans reforços per al conjunt català. No obstant això, l'economia culé ha portat a Deco a fixar-se en una opció menys mediàtica, però amb molt potencial, que juga al Benfica.

Rafael Leao i Leroy Sané, prioritats complicades

Rafael Leao ha estat un dels jugadors més destacats de l'AC Milan en les últimes temporades. La seva velocitat, regat i capacitat golejadora el converteixen en un extrem ideal per a l'esquema de Hansi Flick. No obstant, el seu alt valor de mercat dificulta la seva arribada al FC Barcelona, ja que el club italià no està disposat a deixar-lo sortir per menys de 100 milions.

D'altra banda, Leroy Sané té un peu i mig fora del Bayern de Munic. El seu contracte finalitza el 2025 i no ha renovat amb el club bavarès. Això el converteix en una opció més viable per al Barça, però el problema és que diversos equips de la Premier també el tenen en el seu radar.

Davant tal panorama, Deco ha centrat la seva atenció en Andreas Schjelderup, jove extrem del Benfica. Un reforç sense gaire nom, però que pot donar moltes alegries a l'afició del Barça. Al Benfica ja està demostrant tot el seu talent i el seu valor de mercat no para de créixer dia rere dia.

Andreas Schjelderup, l'aposta sorpresa de Deco

El noruec de 20 anys, Andreas Schjelderup, és una de les joies del futbol europeu i està cridant l'atenció gràcies al seu rendiment a Portugal. La seva habilitat per regatejar, la seva capacitat per jugar per ambdues bandes i el seu olfacte golejador el converteixen en un perfil molt interessant per a l'equip de Hansi Flick. Deco ho sap i ja està valorant la seva incorporació per al pròxim estiu.

A més, tot i que el Benfica no vol desprendre's d'Andreas Schjelderup tan fàcilment, el seu preu és molt més assequible que el d'altres opcions com Rafael Leao o Leroy Sané. Deco considera que podria ser una aposta de futur i una incorporació estratègica per al FC Barcelona. És per això que la possibilitat de fitxar Schjelderup guanya força.