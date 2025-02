El favorit de Hansi Flick s'acomiada del Barça: Nico Williams torna a ser el nº1

Des de la seva arribada al Barça, Hansi Flick ha emfasitzat la necessitat de reforçar la línia ofensiva amb un extrem d'elit. Encara que Raphinha ha demostrat un rendiment excel·lent, Flick considera essencial ampliar les opcions en atac per mantenir la competitivitat en totes les competicions. Per a això, ha mantingut múltiples reunions amb el director esportiu, Deco, avaluant diverses alternatives per potenciar la plantilla.

En les converses que va mantenir amb Hansi Flick, Deco va proposar Luis Díaz, del Liverpool, per la seva explosivitat i capacitat de desbordament. D'altra banda, el president Joan Laporta va proposar Rafael Leao, la versatilitat i potència física del qual el fan una opció atractiva. No obstant això, l'afició ha mostrat una clara preferència per Nico Williams, jove talent de l'Athletic Club, conegut per la seva velocitat i desequilibri en l'un contra un.

Nico Williams no és el preferit de Hansi Flick

Malgrat les opcions esmentades i de com de prop va estar Nico Williams de signar amb el Barça, Hansi Flick tenia una predilecció particular per Leroy Sané. El tècnic alemany coneix bé Sané de la seva etapa al Bayern de Munic i la selecció alemanya, confiant plenament en la seva capacitat per aportar desequilibri i gol a l'equip.

A més, la situació contractual de Sané, amb el seu contracte finalitzant al juny de 2025, feia pensar en una possible incorporació a cost reduït o fins i tot com a agent lliure. No obstant això, les últimes declaracions que arriben des del club alemany indiquen que l'habilidós extrem està disposat a renovar el seu vincle contractual, que quedarà signat en els pròxims dies. Per tant, si res falla, Leroy Sané renovarà amb el Bayern, obligant Hansi Flick a centrar la seva atenció en Nico Williams.

Nico Williams torna a escena

Amb la continuïtat de Leroy Sané al Bayern pràcticament assegurada, el Barça ha reactivat el seu interès en Nico Williams. El jove extrem ja va estar en l'òrbita del club català l'estiu passat, però diverses circumstàncies van impedir el seu fitxatge. Ara, sense l'opció de Sané, Nico Williams es posiciona com el principal candidat per reforçar la banda esquerra del Barça.

La possible arribada de Nico Williams al Camp Nou obre la porta a una societat ofensiva de somni juntament amb Lamine Yamal. Tots dos jugadors, joves i talentosos, podrien formar una de les duples més temibles d'Europa, combinant velocitat, tècnica i gol. Aquesta associació no només reforçaria el present del Barça, sinó que també asseguraria un futur brillant en l'apartat ofensiu.