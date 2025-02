Pep Guardiola es torna boig: 100M al Barça i 150M al Madrid, 2 fitxatges TOP, al City

El Manchester City travessa un dels seus moments més delicats sota la direcció de Pep Guardiola. Tot i un inici certament prometedor, l'equip ha patit una sèrie de derrotes que l'han deixat en una posició molt compromesa a la Premier League. A més, l'eliminació primerenca a la Champions League a mans del Real Madrid ha intensificat les crítiques cap al tècnic i la seva plantilla.

Al mercat d'hivern, Pep Guardiola va intentar reforçar el seu equip amb incorporacions com Omar Marmoush i Nico González. No obstant això, aquests fitxatges no han aconseguit revertir la tendència negativa del City. La falta d'adaptació i la pressió han impedit que aquests jugadors marquin la diferència, així que a l'estiu tocarà tornar a acudir al mercat: Barça i Madrid són els objectius.

Plans de renovació al Manchester City

Pep Guardiola planeja realitzar una renovació profunda a la plantilla del City de cara al pròxim mercat de fitxatges. L'objectiu és rejovenir l'equip i aportar noves energies per competir al més alt nivell. S'espera que diversos jugadors veterans surtin del club, donant pas a noves incorporacions de primer nivell.

Un dels noms que més sona a l'agenda del City és el de Florian Wirtz, jove talent del Bayer Leverkusen. Pep Guardiola veu en Wirtz el substitut ideal de Kevin De Bruyne i estaria disposat a desemborsar fins a 150 milions d'euros pel seu fitxatge. No obstant això, en les últimes hores s'ha filtrat que, a més, Pep planeja realitzar 2 fitxatges TOP a LaLiga, un del Real Madrid i l'altre del Barça.

Pep Guardiola pregunta per Rodrygo i Raphinha

La sorpresa en els plans de Pep Guardiola rau en el seu interès per dues estrelles de LaLiga: Rodrygo del Real Madrid i Raphinha del Barça.

El tècnic català estaria disposat a oferir 150 milions d'euros per Rodrygo, qui ha tingut un rendiment destacat en el conjunt blanc, acumulant gols i assistències clau en partits decisius. Per la seva banda, Raphinha ha estat una peça important en l'esquema del Barça, contribuint amb gols i desbordaments i el City estaria preparant una oferta de 100 milions d'euros.

Tot i les milionàries ofertes, ni Barça ni Real Madrid tenen intenció de desprendre's dels seus talents. Rodrygo és considerat una peça clau en el futur de l'atac madridista, mentre que Raphinha s'ha consolidat com a titular indiscutible per a Hansi Flick. Ambdós clubs valoren la projecció i el rendiment d'aquests jugadors, per la qual cosa la seva sortida sembla poc probable.