Està a l'alçad de Messi, Hansi Flick el vol: fitxatge TOP, i gratis, per al Barça

Lionel Messi va deixar una empremta inesborrable al FC Barcelona. Des que va fer els seus primers passos al Camp Nou, l'astre argentí va enlluernar el món amb el seu talent inigualable. Amb el pas dels anys, el '10' es va consolidar com el millor de tots els temps amb la seva capacitat per marcar i assistir en tots els partits que jugava.

La seva superioritat sobre els rivals era aclaparadora, i durant la seva època daurada, el FC Barcelona es va convertir en l'equip més temut d'Europa gràcies a la seva influència. No obstant això, a causa de la mala situació econòmica del club, Leo va haver de fer les maletes. Ara, Messi intenta allargar la seva carrera a la MLS, gaudint dels seus últims anys com a professional a l'Inter de Miami.

Mentrestant, al Barça busquen desesperadament el seu successor natural. Lamine Yamal ha emergit com la gran promesa de la pedrera i molts el veuen com l'hereu del tron que va deixar Messi. No obstant això, Hansi Flick té una visió diferent: sap que el millor del món actualment juga a la Premier League i ja ha sol·licitat el seu fitxatge per a la pròxima temporada.

Hansi Flick vol l'únic crack al nivell de Messi

Amb Lamine Yamal encara en formació, Hansi Flick té molt clar que el FC Barcelona ha d'apostar per Mohamed Salah. L'egipci és el més semblant a Messi que existeix, i fins i tot ha trencat un dels seus rècords més complicats. En el seu últim partit, Salah va anotar un gol i va repartir una assistència, sumant així onze jornades marcant i assistint, i trencant el registre establert per l'astre argentí en la 2014/2015.

En circumstàncies normals, fitxar a Mohamed Salah seria una tasca impossible, ja que és una de les estrelles del Liverpool i una icona a Anfield. Però la situació ha canviat dràsticament: acaba contracte aquest mateix estiu i no renovarà, així que sortirà gratis. Aquest escenari obre una oportunitat única perquè el Barça aconsegueixi un dels millors jugadors del món sense pagar traspàs i Hansi Flick comença a il·lusionar-se.

Si finalment l'operació arriba a bon port, Mohamed Salah generaria un impacte similar al que va tenir Messi en els seus millors anys. La seva capacitat per definir partits i desequilibrar defenses el converteix en una peça ideal per liderar el nou projecte de Hansi Flick. De moment, el tècnic alemany ja ho té clar: vol a Salah com la nova gran estrella del Barça.