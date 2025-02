Confirmat, Nico Williams, fitxatge cancel·lat: arriba una nova perla al Barça

Nico Williams, extrem de l'Athletic Club, estava en la 'pole' per fitxar pel Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges, però el club culer ha cancel·lat el seu fitxatge definitivament. Al Barça no dubten del talent de Nico Williams, però sí que apunten que el seu rendiment ha baixat molt i que, per tant, genera dubtes, especialment en l'àmbit disciplinari. El Barça vol i necessita fitxatges de rendiment immediat i a Nico Williams li ha pogut la pressió, cosa que no es valora positivament dins de l'entitat catalana de Laporta.

Nico Williams va estar a prop del Barça i tornarà a sonar, però 'e-Notícies' confirma que el seu fitxatge no es tancarà i que, per tant, el Barça ja pensa en una altra nova perla. Nico Williams suma 4 gols i 6 assistències en 2.100 minuts jugats amb l'Athletic, però les dades a LaLiga EA Sports són força decebedores: el seu últim gol va ser al setembre. El Barça tenia controlat a Nico Williams, però ha cancel·lat el fitxatge, en part perquè ha aparegut una altra gran perla en el futbol espanyol que, llevat de sorpresa, serà culer pròximament.

Nico Williams no serà el gran fitxatge del Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges, però, com és evident, el club culer sí que mourà fitxa per incorporar nous talents. De fet, el Barça qualifica de "clau" aquest pròxim mercat de fitxatges, ja que l'equip de Hansi Flick necessita algunes peces per acabar de convertir-se en un gran projecte guanyador. L'objectiu era Nico Williams, però el Barça ja cancel·la el fitxatge de l'espanyol i hi ha dos motius evidents: el seu baix rendiment i l'aparició d'una altra gran perla espanyola.

Nico Williams va ser un dels noms propis de l'Eurocopa 2024, però des del Barça asseguren que el seu fitxatge, tot i haver estat prioritari, ha quedat pràcticament descartat. Tots els camins arriben a un mateix destí: el Barça vol fitxar, però ara dubta del rendiment de Nico Williams, que també ha patit molèsties durant el tram inicial de temporada. El que semblava una urgència ara ja no ho és tant: Nico Williams ja no és imprescindible per a un Hansi Flick que prioritza que es reforcin altres posicions, com el '9'.

El Barça escolta i entén a Hansi Flick, però Joan Laporta continua obsessionat amb l'arribada d'un nou extrem que, amb el seu talent, posi dempeus el nou Camp Nou. En aquest sentit, el Barça cancel·la el fitxatge de Nico Williams i posa el focus en la nova perla del futbol: extrem de 19 anys, millor i més barat que Williams.

El Barça ja confirma que el fitxatge de Nico Williams, que podia semblar prioritari, ha quedat cancel·lat, almenys de forma temporal. Com apuntem, el rendiment del petit dels Williams està sent dolent i el Barça tem que el seu 'millor moment' ja s'hagi donat. És, per tot el mencionat, que el Barça ja passa pàgina i posa el focus en un nou talent: molt més barat i força millor que Nico Williams.

El Barça té diversos reptes durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, però des de l'entitat culer asseguren que tot haurà de començar per complir amb la norma 1:1 de LaLiga. A més, el Barça assegura que, per poder fitxar futbolistes del calibre de Nico Williams, és probable que abans s'hagin de tancar algunes vendes importants, però Laporta ja hi treballa.

Joan Laporta cancel·la el fitxatge de Nico Williams i posa la lupa sobre la gran figura emergent del Betis: Jesús Rodríguez, extrem andalús format al Sevilla de 19 anys. Rodríguez va debutar amb el Betis a l'octubre i el Barça fa mesos que li segueix la pista, ja que considera que serà un dels grans cracks del futur a Espanya. El Barça cancel·la el fitxatge de Nico Williams amb l'objectiu de pujar per Rodríguez, qui va brillar aquest cap de setmana passat en la victòria del Betis contra la Real Societat.