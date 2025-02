Resposta oficial del Barça després de l'última hora de Vitor Roque: 'Hem portat...'

En les últimes hores, el Barça ha rebut una interessant oferta del Palmeiras per adquirir el 80% dels drets de Vitor Roque a canvi de 25 milions. Aquesta proposta va sorgir en un moment en què el davanter brasiler es troba cedit al Real Betis fins al final de la temporada. El mercat de fitxatges al Brasil tanca el 28 de febrer, cosa que afegeix urgència a l'operació.

LaLiga frena la venda de Vitor Roque

Quan tot semblava encaminat per concretar el traspàs de Vitor Roque al Palmeiras, LaLiga ha intervingut, bloquejant l'operació. El principal argument és que, segons l'article 159.2 del reglament de la RFEF, una cessió només pot ser rescindida anticipadament dins dels períodes d'inscripció establerts.

Atès que el mercat de fitxatges a Espanya està tancat, el Barça no pot reincorporar Vitor Roque per vendre'l immediatament. A més, es va explorar la possibilitat que el Betis cedís el jugador directament al Palmeiras, però aquesta opció tampoc és viable legalment. És per això que la directiva culé ha hagut de moure fitxa per desbloquejar la situació: "Hem portat el cas a la UEFA i a la FIFA", deslliguen des del club.

La reacció del Barça al bloqueig de LaLiga

Davant aquest escenari, el president Joan Laporta i el director esportiu Deco han mantingut reunions per analitzar possibles solucions. En aquest sentit, el Barça ha decidit recórrer la decisió de LaLiga i buscar suport en instàncies superiors. Els serveis jurídics del club, juntament amb els agents de Vitor Roque, han acabat resolent la situació gràcies a la intervenció directa de la UEFA i la FIFA.

Gràcies a això, el traspàs de Vitor Roque al Palmeiras encara té temps de produir-se. El Barça vol tancar l'operació abans del 28 de febrer per evitar possibles complicacions futures. Per la seva banda, el Betis espera rebre una compensació d'acord amb la situació, ja que perden un jugador a mitja temporada sense possibilitat de trobar recanvi.

Veurem què succeeix finalment, però és evident que la relació de Javier Tebas amb el Barça podria veure's encara més danyada. El cas Dani Olmo ja va desfermar tensions i problemes interns, i el de Vitor Roque podria ser la gota que fa vessar el got. LaLiga ha intentat frenar la seva sortida al Palmeiras, però la UEFA i la FIFA li han donat la raó a Laporta, que espera tancar ja la venda de Vitor Roque.