Ni PSG ni City, Lamine Yamal escolta el rival nº1 del Barça: Jorge Mendes ho confirma

Lamine Yamal és la major explosió de talent a nivell mundial. Amb només 17 anys s'ha guanyat el respecte de companys i contraris, que no aconsegueixen comprendre com és capaç de prendre decisions tan encertades partit rere partit. Amb 11 gols i 16 assistències en el seu compte particular aquesta temporada, no hi ha dubte que el '19' del Barça està en l'agenda dels millors equips del continent.

En aquest sentit, fa un any el PSG va arribar a oferir 200 milions per fer-se amb els seus serveis, mentre que el City també el segueix molt de prop. No obstant això, Laporta i la directiva culé van ser molt clars sobre el futur de Lamine Yamal: es queda al FC Barcelona. Una resposta que no ha frenat l'interès del major rival del Barça, que ja ha trucat a Jorge Mendes per parlar del possible traspàs.

El futur de Lamine Yamal encén les alertes

Lamine Yamal té contracte amb el Barça fins a l'estiu de 2026 i és una de les renovacions que encara estan pendents. La majoria dels seus companys joves ja han prolongat els seus vincles amb el club, però és per un motiu. Tots ells són ja majors d'edat i se'ls pot fer contractes de llarga durada, però Lamine encara té 17 anys, així que haurà d'esperar una mica més.

De moment, el Barça s'ha centrat més en renovar contractes que en fer grans fitxatges, ja que el futur del club passa pel que ja hi ha a casa. Els de la Ciutat Comtal confien plenament en els seus nois i prefereixen tenir la garantia que seguiran molts anys. En el cas de Lamine Yamal no hi ha dubtes: Joan Laporta prepara un nou acord TOP a l'altura del seu nivell.

Se sap que ja hi ha un preacord entre el FC Barcelona i l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, per al seu nou contracte. En principi, aquest mateix estiu es farà oficial, però fins aleshores tot pot passar. En concret, sembla que el rival n.º1 del Barça, el Real Madrid, vol endur-se Lamine aquest mateix estiu i ja ha parlat amb Mendes sobre el tema.

El Real Madrid pregunta per Lamine Yamal

Segons Mundo Deportivo, el Real Madrid està preguntant constantment per Lamine Yamal. Florentino Pérez truca a Mendes de forma recurrent, però l'agent de l'extrem li ha deixat clar que el seu somni és el Barça. Tot i així, el president blanc no es dona per vençut i segueix a l'espera de veure què passa amb la seva renovació.

En principi, Lamine Yamal signarà la seva prolongació amb el Barça dins de poc, ja que ell mateix ha parlat del tema en diverses ocasions. És pràcticament impossible que fitxi pel Real Madrid algun dia, però la història del futbol deixa clar que mai es pot donar res per fet. Això sí, Mendes ha estat molt clar: "Que s'ho treguin del cap", ha dit.