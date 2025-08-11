Fabrizio Romano confirma el fitxatge més inesperat: 'El Barça ja té el quart fitxatge'
El periodista italià Fabrizio Romano sorprèn tothom confirmant el quart fitxatge del Barça
El popular periodista italià Fabrizio Romano ha tornat a confirmar un fitxatge del Barça i, en aquesta ocasió, ho ha fet de manera totalment inesperada, ja que no es preveien cares noves. Quan tothom donava pràcticament per tancat el mercat de fitxatges d'estiu, Fabrizio Romano ha aparegut per llançar una última hora tant sorprenent com inesperada per als barcelonistes. Segons apunta el popular periodista italià, que acumula milions de seguidors a les seves xarxes socials, el Barça ha tancat el quart fitxatge de l'estiu, que serà oficial pròximament.
Segons ha avançat en exclusiva Fabrizio Romano, el Barça ha tancat la contractació de João Amaral, que es convertirà en el nou cap o responsable de 'scouting' del Barça de Laporta. El 'scouting' consisteix a observar el mercat de fitxatges i altres clubs amb la finalitat de descobrir talent per incorporar, una cosa que és cada cop més important en el futbol modern. El Barça ha decidit apostar per João Amaral, sobretot perquè és imprescindible detectar talent precoç ara que l'economia del club culer és una mica més inestable del que es preveia.
