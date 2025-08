El popular periodista italià Fabrizio Romano ja confirma el millor fitxatge possible per al Barça, que ja hauria signat el seu nou contracte amb el club culer, liderat per Joan Laporta. Fabrizio Romano està especialitzat en el mercat de fitxatges i, com és habitual, anuncia molts traspassos durant l'estiu, també vinculats al FC Barcelona. De fet, els fitxatges del Barça anunciats per Fabrizio Romano són dels que tenen més repercussió: un clar exemple d'això és Marcus Rashford, que va fer esclatar les xarxes socials.

Fabrizio Romano té molts milions de seguidors, però, en aquesta ocasió, ha fet feliços els barcelonistes, que ja coneixen el nom del millor fitxatge possible per al Barça de Laporta. El Barça està completant un gran mercat de traspassos, amb fitxatges de la talla de Marcus Rashford o Joan García, però Fabrizio Romano s'ha encarregat de confirmar un fitxatge millor. El periodista italià ja ho ha publicat a les seves xarxes socials, per la qual cosa no trigarà a ser oficial: el FC Barcelona ja prepara l'anunci, segons diversos mitjans de comunicació.

El Barça està patint per poder inscriure, però Fabrizio Romano s'ha encarregat de tranquil·litzar els culers. De fet, el periodista italià ha publicat una exclusiva que ha il·lusionat més d'un: el millor fitxatge possible ja s'ha completat i serà oficial més aviat que tard. La feina de Deco està sent silenciosa, però efectiva: Fabrizio Romano confirma que el Barça està fent els deures, nou fitxatge ja oficial amb el seu 'Here We Go'.

Fabrizio Romano fa oficial el millor fitxatge possible per al Barça: 'Ja ha signat'

Fabrizio Romano, periodista italià, és un dels grans informadors del famós mercat de fitxatges d'estiu, que ja ha començat a accelerar-se amb milers de traspassos sonats. El Barça està fent els deures i, pel que sembla, podria continuar avançant en molt bona direcció, segons ha explicat Fabrizio Romano. Una estrella mundial que és al Barça ja hauria renovat, cosa que el convertiria en el millor nou fitxatge possible per a un Barça que està renovant el seu bloc principal.

Més enllà de tancar nous fitxatges, el Barça està treballant per renovar aquells jugadors que estan rendint i que són vitals per a Hansi Flick. Gavi, Pedri o Ronald Araújo ja han renovat i, segons ha explicat en exclusiva Fabrizio Romano, un altre defensa ja ho tindria tot acordat amb el club culer que lidera Joan Laporta.

El millor fitxatge possible per al Barça seria Jules Koundé, defensa central francès que està actuant com a lateral sota la tutela de Flick. Koundé ho ha jugat pràcticament tot i el Barça considera que és una de les grans peces de l'equip actual, per la qual cosa s'ha treballat per avançar la seva renovació. El mateix jugador gal ja va confirmar l'exclusiva de Fabrizio Romano: tot acordat entre Koundé i el Barça, renovarà fins al juny de 2030 i reforçarà el seu vincle amb l'entitat catalana.