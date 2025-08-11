Anunci oficial, lesió al Madrid, diverses setmanes KO: Dani Ceballos serà el titular
Males notícies per a Xabi Alonso, un dels pocs migcampistes que té a la plantilla s'ha lesionat una altra vegada
En només vuit dies, el nou Real Madrid es posarà en marxa de manera oficial. La Lliga arrenca aquest mateix cap de setmana i l’afició blanca espera que l’equip hagi corregit els errors del curs passat amb Ancelotti. L’arribada de Xabi Alonso a la banqueta és motiu d’il·lusió i esperança per a tot el madridisme.
Després de la seva participació al Mundial de Clubs, el conjunt blanc debutarà a la Lliga el pròxim 19 d’agost. L’estrena serà al Santiago Bernabéu davant Osasuna. Serà una prova perfecta per veure en acció els nous fitxatges i començar a treure conclusions.
Dani Ceballos apunta a ser titular
Tanmateix, la prèvia del xoc ha deixat una notícia negativa al vestidor merengue. Si ja eren pocs els migcampistes disponibles, ara un d’ells s’ha sumat a la llista de baixes. Això obligarà Dani Ceballos a prendre un rol protagonista des del primer partit oficial tot i els últims rumors.
El migcampista andalús ha estat vinculat novament al Betis en les últimes hores. El motiu ha estat la lesió d’Isco, que ha reactivat els rumors d’un possible retorn al club verd-i-blanc. Ara bé, tot i els rumors sobre el Betis, el paper de Dani Ceballos com a titular en el debut de Lliga del Real Madrid sembla estar del tot assegurat.
Eduardo Camavinga no estarà disponible per a l’estrena de Lliga
La raó és clara: Eduardo Camavinga ha tornat a lesionar-se. El francès estarà diverses setmanes fora dels terrenys de joc a causa d’un esquinç al turmell. Encara no ha pogut debutar amb Xabi Alonso.
L’absència de Eduardo Camavinga obligarà a modificar el pla inicial del centre del camp. Tot apunta que Dani Ceballos ocuparà el seu lloc al costat d’Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde. Sens dubte, una notícia gens desitjada, ja que Xabi tenia moltes ganes de poder comptar amb Camavinga d’una vegada per totes.
El duel contra Osasuna marcarà la primera gran decisió tàctica de Xabi Alonso. Amb Eduardo Camavinga lesionat, la presència de Dani Ceballos a l’onze està gairebé garantida. Això sí, el ‘19’ sap que el seu marge d’error serà reduït i que haurà d’aprofitar cada minut.
Camavinga i Dani Ceballos competeixen per la titularitat
Caldrà veure què passa quan el migcampista francès es recuperi. La competència per un lloc al mig serà intensa, i tant Eduardo Camavinga com Dani Ceballos hauran de guanyar-se la confiança de Xabi Alonso partit rere partit. El calendari exigent farà que les rotacions siguin inevitables.
Per ara, el que sí sembla segur és que la porta de sortida per a Dani Ceballos s’ha tancat. La nova lesió d’Eduardo Camavinga ha canviat completament l’escenari del migcampista andalús. D’estar al mercat, ha passat a ser peça clau per al debut de Lliga del Real Madrid.
Més notícies: