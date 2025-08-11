El popular periodista italiano Fabrizio Romano ha vuelto a confirmar un fichaje del Barça y, en esta ocasión, lo ha hecho de forma totalmente inesperada, pues no se preveían caras nuevas. Cuando todo el mundo daba prácticamente por finiquitado el mercado de fichajes de verano, Fabrizio Romano ha aparecido para lanzar una última hora tan sorprendente como inesperada para los barcelonistas. Según apunta el popular periodista italiano, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, el Barça ha cerrado el cuarto fichaje del verano, que será oficial próximamente.

Fabrizio Romano confirma el fichaje más inesperado: 'El Barça tiene el cuarto fichaje'

Según ha avanzado en exclusiva Fabrizio Romano, el Barça ha cerrado la contratación de João Amaral, que se convertirá en el nuevo jefe o responsable de 'scouting' del Barça de Laporta. El 'scouting' consiste en ojear el mercado de fichajes y otros clubes con el fin de descubrir talento para incorporar, algo que es cada vez más importante en el fútbol moderno. El Barça ha decidido apostar por João Amaral, sobre todo porque es imprescindible detectar talento precoz ahora que la economía del club culer es algo más inestable de lo previsto.