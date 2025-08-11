Oficial, Iñigo Martínez se'l vol endur del Barça: 'Pedri i Gavi no el volen...'
L'exfutbolista del Barça Iñigo Martínez busca tancar un nou fitxatge per al seu Al-Nassr de l'Aràbia Saudita
Iñigo Martínez, que va ser defensa central del Barça, ja és nou jugador de l'Al-Nassr i, de fet, ja ha debutat amb el bloc saudita en la derrota contra l'UD Almeria. Iñigo Martínez ha deixat una empremta pràcticament inesborrable al Barça: tot i que només hi ha estat 2 temporades al club culer, el seu compromís i treball han estat excepcionals. Amb 34 anys, Iñigo Martínez va emprendre una aventura a l'Aràbia Saudita, però no vol fer-ho sol: vol endur-se una estrella del Barça, que agrada molt a l'Al-Nassr.
El mercat de fitxatges segueix obert, per la qual cosa pot passar de tot al FC Barcelona. Així ho asseguren fonts del Barça, que no descarten que, per motius d'inscripcions, hi hagi més vendes sonades. La d'Iñigo Martínez ja va ser molt dolorosa, però podria no ser l'única: compte amb el que pugui passar amb Pedri i amb Gavi, dos pilars fonamentals a Barcelona.
Iñigo Martínez ja és passat, però el defensa central basc estaria buscant convèncer una estrella del Barça perquè fitxi per l'Al-Nassr, club on juga Cristiano Ronaldo. "El que és evident és que diners n'hi ha de sobres", asseguren fonts del Barça, que recorden que Martínez guanyarà el doble del que guanyava al club: uns 30M€ nets. Ara Iñigo Martínez busca revolucionar el mercat de fitxatges intentant convèncer un crack del Barça: Pedri i Gavi no ho volen, però tot pot succeir a 20 dies del tancament.
Oficial, Iñigo Martínez se'l vol endur del Barça: 'Pedri i Gavi no el volen...'
La temporada oficial està a punt de començar i Flick ha demanat que la seva plantilla no tingui més baixes, ja que la d'Iñigo Martínez ja ha estat prou dura i complicada. Tot i la petició de Hansi Flick, Joan Laporta sap que, si encara no hi ha 'fair play', s'hauran de donar sortides inesperades com la del defensa Iñigo Martínez. Al Barça esperen que no hagi de ser necessari, però Iñigo Martínez s'ha posat en contacte amb una estrella per si, en cas de voler, vol anar a l'Aràbia.
Els nous fitxatges encara no estan inscrits, per la qual cosa el Barça no descarta que Iñigo Martínez se surti amb la seva. El defensa central basc, amb passat recent al Barça, busca convèncer un crack del Barça, que arribaria a l'Al-Nassr per reforçar un equip ple d'estrelles. Cal recordar que l'Al-Nassr, nou equip d'Iñigo Martínez, també compta amb Joao Félix, Cristiano Ronaldo, Laporte o Brozovic.
Iñigo Martínez no s'acomiada d'una estrella del Barça: "Gavi i Pedri no el volen, però..."
Tot fa pensar que el Barça no vendrà més, però tot podria canviar si no s'aconsegueix inscriure i si Iñigo Martínez convenç un dels seus ja antics companys. Pedri i Gavi no el volen perdre de vista, perquè és un dels seus millors amics al Barça, però tot podria succeir en aquests últims dies de mercat de fitxatges. Segons han explicat des de l'Aràbia, l'Al-Nassr d'Iñigo Martínez va amb tot per fitxar Ferran Torres, cosa que ha desmentit Fabrizio Romano, però que fonts del Barça han confirmat oficialment.
El Barça està rebent un munt d'ofertes per Ferran Torres, però el davanter valencià vol quedar-se al Barça i només marxarà si arriba una gran oferta econòmica. És, precisament, el que li ha transmès el seu amic i excompany Iñigo Martínez, qui duplicarà el seu sou després de fitxar per l'entitat saudita.
Més notícies: