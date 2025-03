Iñigo Martínez, defensa central basc de 33 anys, ha arribat a un acord amb el Barça per renovar i, per tant, estendre el seu contracte amb el club fins al juny de 2026. Iñigo Martínez acabava contracte a finals d'aquesta temporada, però tenia una clàusula de renovació immediata en cas de participar en el 60% dels partits oficials del FC Barcelona. Amb tot això, Martínez seguirà, com a mínim, un any més vestint els colors del Barça, cosa que posa en problemes una estrella del PSV que tenia preparat el seu fitxatge.

El Barça portava mesos estudiant el mercat de fitxatges i tenia controlada una estrella del PSV neerlandès, però el nivell de Iñigo Martínez i la seva renovació ho han frenat tot. El Barça, de fet, estava negociant amb aquesta estrella del PSV, però el defensa central en qüestió ja sap que no fitxarà pel club culer, que confia en Iñigo Martínez. Amb tot això, el Barça ja mou fitxa per intentar posar en pausa el fitxatge d'un crack que es convertirà en el gran perjudicat de la renovació de Iñigo Martínez.

El Barça ha segellat la renovació de Iñigo Martínez i aquesta ja ha estat aprovada per LaLiga EA Sports, que entén que la continuïtat del defensa representa un nou contracte. Tot són bones notícies al Barça, però la veritat és que la renovació de Iñigo Martínez suposa que una estrella del PSV s'oblidi d'arribar al club culer. El Barça, almenys, ha posat en pausa el fitxatge d'aquest defensa central, que no arribarà a les files de Flick després de la renovació de Iñigo Martínez.

L'estrella del PSV, en problemes: Iñigo Martínez renova, el Barça evita el fitxatge

Amb la renovació de Iñigo Martínez i el fitxatge ja tancat de Jonathan Tah, el Barça dona per tancada la plantilla en la línia defensiva. L'equip de Flick comptarà amb Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Jonathan Tah, Ronald Araújo i Eric García. Aquest últim té moltes opcions de sortir, ja que serà el cinquè central i, per tant, tindrà molt complicat gaudir de minuts de qualitat durant la pròxima temporada oficial.

A més, la renovació de Iñigo Martínez posa en problemes una estrella del PSV, que esperava la trucada de Deco i que, finalment, haurà d'esperar a fitxar pel Barça. El Barça donava prioritat a la continuïtat de Iñigo Martínez i així ha estat: Flick està encantat amb ell i considera que és titular indiscutible juntament amb Pau Cubarsí. Ara bé, el Barça descarta el fitxatge d'un crack del PSV, però ho fa de manera temporal, ja que aquest talent continua agradant molt a la secretaria tècnica del FC Barcelona.

Aquest defensa central que somniava amb unir-se al Barça és Ryan Flamingo, defensa del PSV de 22 anys i internacional amb els Països Baixos. Flamingo era una opció per al Barça, però el club culer ha descartat la estrella del PSV, ja que prioritza i ha prioritzat la continuïtat de Iñigo Martínez.