Oficial, parla amb Ancelotti i comunica que se'n va al Barça: 'Duo amb Alejandro Balde'

El Barça ja és als quarts de final de la Champions League i, per tant, té uns quants dies lliures per posar el focus en altres operacions. Una d'aquestes passa i passarà per tancar el fitxatge d'una de les perles del Real Madrid, qui ja ha parlat amb Ancelotti per comunicar-li que fitxa pel Barça. Alejandro Balde està en un gran estat de forma i ha elevat el seu nivell amb Hansi Flick, per la qual cosa el Barça vol aprofitar per ajuntar-lo amb una perla top mundial.

Mai és fàcil abandonar les files del Madrid, però una jove perla de 17 anys s'ha cansat d'esperar i considera que Ancelotti no està sent just amb ell. Després de diverses xerrades i reunions inicials, el Barça està a res d'arribar a un acord amb un lateral que es convertirà en el millor soci d'Alejandro Balde, lateral culer. Ancelotti i el Madrid ja ho saben: un dels millors laterals de la pedrera blanca farà les maletes per unir-se al Barça, que continua en estat de gràcia.

[IMAGE]{790932}[/IMAGE]

El Barça tenia alguns dubtes sobre el rendiment d'Alejandro Balde, però el lateral esquerre espanyol les ha dissipat totes completament. A més, Alejandro Balde, apartat de la Selecció Espanyola per motius disciplinaris, té molts números de tornar a estar amb els millors nacionals en aquesta convocatòria de març. El Barça compta amb Balde i vol que formi un duet dinàmic amb la gran perla del Real Madrid: fitxatge en camí, Ancelotti ja ho sap i igual el Real Madrid.

El Barça truca al millor lateral del Real Madrid i el convenç: Ancelotti ho accepta, però està molest

No és cap secret que el Barça porta diversos mesos buscant joves laterals per reforçar la plantilla del primer equip. En aquests últims mercats de fitxatges han sonat un munt de noms, però cap ha acabat fitxant pel Barça.

Ara tot ha canviat: Joan Laporta s'ha enamorat d'una perla 'maltractada' per Ancelotti i l'ha convençut perquè faci un tàndem dinàmic amb Alejandro Balde, lateral esquerre culer.

Oficial, parla amb Ancelotti i comunica que se'n va al Barça: 'Duet amb Alejandro Balde'

El Real Madrid és una gran fàbrica de talent i el FC Barcelona ha aprofitat que una de les seves perles no està còmoda per tancar un nou fitxatge descomunal. Carlo Ancelotti ja ho sap, de fet li ho ha comunicat el mateix jugador, que està decidit a fitxar pel Barça durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu de 2025.

El Barça ja confirma que el fitxatge està molt encaminat i que, si res no es torça de forma radical, quedarà segellat a principis de juliol de 2025, quan es farà oficial. L'objectiu de Hansi Flick era comptar amb un nou lateral polivalent i el Barça ha fitxat un carriler dret que pot jugar per les dues bandes del terreny de joc. Tot i aquesta polivalència, la idea del Barça és que faci duet amb Alejandro Balde: el canterà culer per la banda esquerra i, el canterà del Madrid, per la dreta.

El futbolista triat per fitxar pel Barça és Jesús Fortea, canterà del Real Madrid que esperava comptar amb més oportunitats per part d'Ancelotti. Amb la lesió de Carvajal, Fortea havia pujat a entrenar amb el primer conjunt, però fonts del club blanc el veuen "molt verd per competir a l'elit". El Barça sí que aposta per un Fortea que farà tàndem amb Alejandro Balde: només falta l'acord entre clubs, però Ancelotti ja és conscient de la situació.