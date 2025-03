Confirmat, el clon de Sergio Busquets s'acomiada del Barça: Hansi Flick, culpable

Sergio Busquets va realitzar una carrera de llegenda al Barça, després de 15 temporades, 719 partits a les seves espatlles havent guanyat més de 500. En aquest temps, el capità ha guanyat 31 títols en l'època més exitosa del Barça, només Messi i Andrés Iniesta el superen en aquest apartat.

Busquets va arribar al Barça el 2005, en la temporada 2007-08 Busquets va tenir d'entrenador a Pep Guardiola al filial. La presència del tècnic de Santpedor acabaria sent fonamental en la seva carrera atès que poc després Guardiola seria l'entrenador de la primera plantilla. Guardiola acabaria apostant per diversos dels integrants del filial, entre ells, Sergio Busquets, que pujaria a la primera plantilla.

Guardiola li va donar l'alternativa en primera divisió en el segon partit de Lliga el 13 setembre 2008 contra el Racing Santander. Poc li va costar fer-se amb la titularitat, de la qual, ja no sortiria en les 15 temporades que va estar al primer equip. En la seva primera temporada va celebrar un triplet, començava a forjar-se una llegenda a escala mundial.

Hansi Flick troba el seu substitut a La Masia

La demarcació de pivot al Barça ha causat molts maldecaps després de la sortida de Sergio Busquets. Cap jugador ha estat titular indiscutible en aquesta posició, l'any passat Xavi va haver de recórrer a Christensen a causa dels problemes que va tenir. Amb l'arribada de Flick i els problemes econòmics de l'entitat, l'alemany va posar la seva atenció a La Masia.

En la gira americana realitzada a l'estiu, Flick va donar l'oportunitat a la dupla Marc Bernal-Marc Casadó amb excel·lents resultats. Li va sortir bé la jugada a l'alemany que va seguir apostant pels joves talents de la pedrera. Per desgràcia del Barça, Marc Bernal va patir una greu lesió al començament del campionat de lliga a Vallecas i Flick ho va apostar tot a Marc Casadó.

El jugador de la pedrera ha estat titular indiscutible a la medul·lar en la demarcació de pivot realitzant grans actuacions. Al seu costat, Casadó ha tingut a Pedri amb el qual ha format una gran dupla fins que Frenkie De Jong ha aparegut amb força. L'holandès, un cop recuperat, ha anat tenint més protagonisme en l'esquema de Flick fins al punt que ha relegat a Casadó a la banqueta en alguns encontres.

Hansi Flick desestima el fitxatge de Joshua Kimmich

El tècnic alemany no ha dubtat des de la seva arribada a apostar pels joves talents de La Masia. Condicionat per la greu crisi econòmica del club, Hansi Flick s'ha vist obligat a mirar a la pedrera i la seva aposta ha funcionat a la perfecció. Molt s'havia parlat de reforçar la zona del pivot amb un fitxatge renom, Joshua Kimmich era el pretès.

L'internacional alemany, un dels millors migcampistes mundials, acabava contracte aquesta temporada amb el Bayern de Munich. Flick el coneixia a la perfecció del seu pas per l'equip bavarès i per la selecció germànica. Semblava que la seva aposta per Kimmich era clara, podia arribar com a agent lliure i hauria estat un gran fitxatge per al Barça.

No obstant això i per sorpresa de molts, Hansi Flick va desestimar finalment el fitxatge del veterà migcampista alemany. Flick confia plenament en els joves i en la plena recuperació de Marc Bernal. La irrupció de Frenkie De Jong, després de la seva lesió, també ha estat un fet important, l'holandès s'ha guanyat la confiança de Flick.

Joshua Kimmich ha acabat renovant finalment pel Bayern de Munich fins al 2029. L'alemany s'allunya definitivament del Barça i de la resta d'equips europeus que el pretenien. Hansi Flick dona l'esquena als fitxatges i se centra en els talents formats a La Masia.