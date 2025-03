El Barça dona el cop definitiu a Europa, fitxa l'estrella del PSG: adeu Van Dijk

El defensa central neerlandès Virgil van Dijk acaba contracte amb el Liverpool anglès i són diversos els grans clubs que han preguntat per la seva situació actual a la Premier League. Virgil van Dijk ha confirmat que encara no sap on jugarà durant la pròxima temporada, però el Barça sap que fitxarà pel PSG i que, per tant, no serà culer. Per intentar contrarestar el fitxatge del PSG de Luis Enrique, el Barça prepara un pla per sabotejar el club parisenc: París tindrà a Virgil van Dijk, però el Barça fitxa millor.

A més de fitxar Jonathan Tah, que arribarà lliure al Barça, el club culer vol fitxar un altre defensa central i Virgil van Dijk estava entre els escollits. Malgrat l'interès del Barça, Virgil van Dijk vol ser titular i sap que al Barça de Flick serà una cosa pràcticament impossible. Amb tot això, el neerlandès, de 33 anys d'edat, ha decidit fitxar pel PSG: ja se'ls va veure molt 'enganxats' després de l'eliminatòria que els parisencs van superar a Anfield.

Virgil van Dijk, central del Liverpool de 33 anys, acaba contracte amb el Liverpool i va sonar per reforçar el Barça, però el club culer té el focus en una altra figura mundial. En aquestes últimes hores, 'e-Notícies' ha pogut confirmar que el Barça s'ha afegit a la subhasta per fitxar el nou Virgil van Dijk, que està brillant al PSG. "El seu valor de mercat ascendirà fins als 80 milions d'euros", apunten diversos experts, que consideren que el nou Virgil van Dijk es convertirà en el millor defensa central del món.

El PSG pensa en present, el Barça en futur: Virgil van Dijk fitxa pels de Luis Enrique i Joan Laporta respon tancant una altra perla

Virgil van Dijk va brillar contra el PSG i va demostrar que, malgrat la seva edat, continua sent un dels millors defenses del planeta. El Barça podria anar amb tot a per Virgil van Dijk, però el club culer prefereix apostar pel que serà el futur millor defensa del món: competirà contra altres gegants. El Barça considera que compta amb una bona línia defensiva, però Joan Laporta reconeix que el futur Virgil van Dijk dominarà el món i que, per tant, cal intentar fitxar-lo.

Virgil van Dijk, per la seva banda, farà les maletes cap al PSG francès, que li ofereix un contracte de 3 temporades amb un sou calcat al que tenia a Liverpool. Virgil van Dijk es va interessar pel Barça, de fet ha reconegut que li encanta jugar al Camp Nou, però el neerlandès desitja jugar-ho tot i al Barça serà complicat.

El Barça dona el cop definitiu a Europa, fitxa l'estrella del PSG: adeu Van Dijk

El Barça sap que el PSG es porta el fitxatge de Virgil van Dijk, però Joan Laporta té en ment la jove estrella del PSG: fitxatge confirmat en camí. El Barça ja està recuperant el prestigi que havia perdut a Europa i prova d'això és que el club culer està tancant nous fitxatges més que espectaculars.

Sense la necessitat d'oferir grans contractes, el Barça està aconseguint que molts joves talents vulguin unir-se al projecte que lidera Laporta i que ordena Hansi Flick des de la banqueta. El PSG es queda amb Virgil van Dijk, però el Barça tanca el fitxatge d'una jove estrella del conjunt parisenc de Luis Enrique.

El PSG ja està a prop de signar amb Virgil van Dijk, mentre que el Barça està a prop de fer el mateix amb Lucas Beraldo, defensa central brasiler del club francès. Beraldo, de 21 anys, agrada molt a Can Barça i el club culer pujarà pel seu fitxatge. El PSG fitxarà Van Dijk i la idea és poder aprofitar aquest fitxatge per convèncer un Beraldo que veuria amb bons ulls unir-se al club català aquest estiu.