El Real Madrid ja és a quarts de final de la UEFA Champions League després de superar l'Atlètic de Madrid als penals, però l'equip d'Ancelotti avança amb polèmica. L'Atlètic de Madrid va veure com Szymon Marciniak li va anul·lar un penal a Julián Álvarez i, per tant, la polèmica torna a estar servida en el món del futbol d'elit. Europa s'ha bolcat amb l'Atlètic, ja que es considera que, una vegada més, el Real Madrid va ser ajudat per avançar de ronda a la Champions League, màxima competició continental.

En tot aquest enuig de l'Atlètic de Madrid, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça també formarà part del joc, ja que trucarà al club matalasser per presentar una queixa contra Szymon Marciniak. Szymon Marciniak, àrbitre polonès encarregat de dirigir el partit de tornada de vuitens de final, va ser protagonista d'una decisió que es considera "dubtosa" i el Barça podria donar suport a l'Atleti. Segons diversos digitals, l'Atlètic de Madrid buscaria impugnar el partit, cosa que el Barça de Joan Laporta recolzaria a través dels serveis jurídics: el de Szymon Marciniak va ser sorprenent.

L'Atlètic de Madrid volia impugnar el partit fins fa unes hores, però tot sembla que quedarà amb una simple queixa recolzada pel Barça, que tem a Szymon Marciniak. Els colchoneros es basaven en una normativa FIFA que apuntava que "només no ha de comptar un penal si la trajectòria de la pilota canvia notablement", però ha quedat desmentida. El motiu? Que aquesta reglamentació entra en joc durant el temps regular, però mai durant la tanda de penals: en cas de tocar la pilota dues vegades, el penal queda anul·lat.

Última hora oficial: el Barça truca a l'Atlètic de Madrid, es queixen contra Marciniak

Tot i que Szymon Marciniak es va basar en una normativa totalment lícita, Barça i Atlètic de Madrid no entenen la intervenció del VAR, que només hauria d'actuar en accions clares. De fet, a aquesta hora del dijous encara no hi ha cap imatge clara al 200% que certifiqui que Julián Álvarez va tocar la pilota dues vegades abans que aquesta entrés. És, per tot el mencionat, que Barça i Atleti es comunicaran per posar una queixa formal contra Szymon Marciniak, que va comptar amb una ajuda 'inventada' per part del VAR del partit.

El Barça és conscient que serà complicat impugnar el partit de tornada dels vuitens de final, però el club culer pretén evitar més disgustos en aquesta Champions League. La principal preocupació del Barça té nom i cognoms: Szymon Marciniak, àrbitre polonès que va ser caçat en un vestidor amb un necesser del Real Madrid.

El club blanc, per la seva banda, ja treballa pensant en els quarts de final de la Champions League: el seu rival després de superar l'Atlètic de Madrid serà l'Arsenal d'Arteta.