El Barça ja encararà el mercat de fitxatges d'hivern amb més ambició que mai, ja que ha tornat a l'1:1 i, per tant, podrà gastar la mateixa quantitat que ingressi prèviament. És, per tot això, que el Barça ja prepara diverses sortides per poder generar uns 100 milions d'euros, que servirien per acudir al mercat de fitxatges per desbancar el PSG. Si bé és cert que el Barça ja confirma que el canterà Toni Fernández seguirà amb el primer equip, el club culer ha insinuat que vol un altre fitxatge: adeu al PSG.

El Barça encara no ha inscrit Dani Olmo i Pau Víctor, però sí que ha tornat al famós 1:1 de LaLiga espanyola i, per tant, es planteja fitxar aquest gener. El Barça vol reforçar diverses posicions, però de moment ha posat la lupa en un fitxatge que arribaria després de rebutjar el PSG i que seria el complement de Toni Fernández. Toni Fernández, de només 16 anys, seguirà formant part de la dinàmica del grup de Hansi Flick, però el Barça confirma que vol un altre gran fitxatge per reforçar l'atac.

Com és evident, Deco i Joan Laporta treballen a contrarellotge per generar ingressos amb la venda de futbolistes, ja que aquests permetrien reforçar des de ja la primera plantilla culer. Hi ha diversos jugadors que ja saben que estan al mercat de fitxatges, però els que tenen més opcions que mai de sortir són Andreas Christensen, Ansu Fati i Eric García. Amb la venda d'aquests 3 elements, el Barça espera generar uns 50-60 milions d'euros, que permetrien tancar el fitxatge d'un crack que ja diu adeu al PSG.

Amb el caos vinculat als casos de Dani Olmo i Pau Víctor encara sense ordenar, el Barça ha tornat a l'1:1 i, per tant, ja pot fitxar amb normalitat. La norma és ben clara: tot el que el Barça ingressi es podrà gastar, de forma paral·lela, al mercat de fitxatges, ja sigui d'hivern o del pròxim estiu. Deco i Joan Laporta ho tenen molt clar: aquest any el Barça ha de guanyar títols i, per tant, toca fer un esforç tancant abans la venda de jugadors més secundaris.

Toni Fernández serà el primer fitxatge gratis del Barça per aquest hivern: acabava contracte, però renovarà i signarà pel Barça, que anava boig per segellar la seva arribada. Ara bé, el Barça ja confirma que Toni Fernández no serà l'únic fitxatge en arribar al Barça durant aquests pròxims mesos, també arribarà un crack que ha rebutjat el PSG. El Barça considera que cal acudir al mercat de fitxatges per incorporar talent ofensiu i el focus està posat a París: una estrella diu adeu al PSG, vol ser culer.

El Barça té molt encarrilada la renovació d'un Toni Fernández que va brillar en el seu debut oficial contra el Barbastro, però el rubinenc no serà l'únic fitxatge de Laporta. A més de Toni Fernández, que ja viatja a l'Aràbia amb el primer equip, el Barça vol segellar l'arribada d'un atacant creatiu que, llevat de gir radical, farà de Dani Olmo. El Barça espera poder inscriure Dani Olmo, però si això no succeeix té un 'Pla B' que passa per acudir al mercat de fitxatges d'hivern i desmantellar el PSG.

El Barça, liderat per Joan Laporta, continua treballant amb previsió i un dels objectius està en reforçar la plantilla que entrena Hansi Flick. El repte del Barça està clar: millorar l'atac de l'equip tancant nous fitxatges que, per descomptat, elevin el nivell actual. A més de tancar la continuïtat de Toni Fernández, davanter format a la Masia, el Barça s'ha posat les piles per segellar un altre fitxatge descomunal, que arribaria aquest mateix hivern.

Toni Fernández il·lusiona i molt al barcelonisme, però el Barça confirma que hi haurà un altre gran fitxatge aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern. Aquest fitxatge arribaria després de dir adeu al PSG: parlem del migcampista ofensiu del Villarreal Álex Baena, qui continua somiant amb unir-se al bloc que entrena el míster teutó Hansi Flick. Barça i Baena porten mesos negociant el fitxatge i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', tot es podria tancar aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern: adeu final al PSG francès.