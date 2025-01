Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el fitxatge més esperat per Hansi Flick, ja ve al Barça

Dani Olmo i Pau Víctor seran inscrits a LaLiga EA Sports durant aquestes pròximes hores, però el Barça ja passa pàgina i ja pensa en acudir al mercat de fitxatges hivernal. Després de tancar la venda d'una part dels seients VIP del futur nou Camp Nou, el Barça ha tornat a la norma 1:1 i, per tant, ja pot fitxar. El Barça ha estat molt clar amb Hansi Flick: l'alemany volia fitxatges i Joan Laporta ha fet els deures, ja que ja confirma l'arribada del fitxatge més esperat de l'any.

No ha estat un inici de 2025 senzill per al Barça, però finalment Joan Laporta ha aconseguit convèncer LaLiga EA Sports i Dani Olmo i Pau Víctor seran inscrits. A més d'assegurar-se la continuïtat d'aquests dos jugadors, el Barça vol més i, per tant, treballa per satisfer Hansi Flick. De moment, Hansi Flick està satisfet amb la seva plantilla, però és inevitable que pensi en nous fitxatges per reforçar, sobretot, la parcel·la atacant, una mica mancada d'efectius golejadors.

El mercat de fitxatges d'hivern ja està obert i el Barça està disposat a aprofitar-lo com cal. Hansi Flick ha demanat fitxatges i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', "no es descarta que puguin arribar fins a 3 jugadors durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'hivern". El Barça vol anar per feina, però tampoc vol precipitar-se: per ara ha tancat el fitxatge més esperat per Hansi Flick, que ja està tancat i que serà important des d'ara.

El Barça tanca un altre nou fitxatge: arriba per debutar ja i competir amb Pau Víctor i Dani Olmo

El Barça ha patit més del compte, però ja ha entregat tots els documents sol·licitats per LaLiga EA Sports i, per tant, inscriurà Dani Olmo i Pau Víctor pròximament. A més d'aquests 2 'fitxatges', el Barça confirma que ha aconseguit satisfer una de les peticions de Hansi Flick, qui somia amb poder competir per títols fins al final de temporada. Aquesta petició de Hansi Flick passava, com era d'esperar, per acudir al mercat de fitxatges, però el club culer, ja de nou en l'1:1, ha estat totalment capaç.

El mercat de fitxatges ja està obert i el Barça, com de costum, confirma que acudirà amb l'objectiu de tancar, com a mínim, un parell d'arribades per satisfer Flick. La primera d'aquestes arribades ja està confirmada, ja que Hansi Flick ha insistit molt perquè es tanqui, independentment de la situació de Dani Olmo i Víctor, ambdós sense fitxa. Hansi Flick podrà respirar tranquil, ja que el Barça ha tancat un fitxatge d'última hora per començar amb bon peu l'any 2025: adeu a una possible venda, es queda.

Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el fitxatge més esperat per Hansi Flick, ja ve al Barça

Ni Dani Olmo ni Pau Víctor: el Barça es 'oblida' dels dos talents, ja a prop de ser inscrits a LaLiga, i posa el focus en un altre fitxatge demanat per Flick. Hansi Flick no ha demanat massa, però sí que ha posat sobre la taula alguns noms que voldria que formessin o seguissin formant part del seu projecte a Can Barça. Joan Laporta, com no podia ser d'una altra manera, s'ha posat les piles i ha confirmat la primera d'aquestes operacions que podrien arribar en aquest mercat de fitxatges.

El Barça tornarà al 1:1 marcat per LaLiga EA Sports aquest mateix divendres 3 de gener abans de les 24 hores de la nit i, per tant, podrà tornar a fitxar. El Barça ha tancat la venda dels seients VIP del nou Spotify Camp Nou i, per tant, ja té marge per tornar a fitxar i operar amb més normalitat. Un cop rebut el vistiplau per part de LaLiga, Flick ja té via lliure per fer oficial el fitxatge que farà que el Barça trenqui el mercat de fitxatges hivernal.

Quin fitxatge ha tancat el Barça per satisfer Hansi Flick? Doncs el Barça, liderat per Joan Laporta, ha tancat la continuïtat d'un jugador que estava més que qüestionat. Aquest no és altre que Ansu Fati, davanter de Sant Cugat del Vallès que ja està recuperat i que gaudirà de minuts aquest dissabte a Barbastre (19 hores, Copa del Rei). Hansi Flick ha insistit molt en aquest fitxatge 'esperat', ja que considera que l'espanyol té molt per aportar en aquest tram intermedi de temporada oficial: no se'n va, Fati es queda.