Demana cobrar més que ningú al Barça: Deco vol el seu fitxatge, adeu Ferran Torres

El Barça, encapçalat per Deco, vol moure fitxa en aquest mercat de fitxatges d'hivern i, com a mínim, espera deixar acordats alguns fitxatges de cara al pròxim estiu. Deco és ambiciós i considera que el projecte esportiu del Barça és apassionant, però encara pot ser-ho més si es concreta el fitxatge d'un crack que demana cobrar molts diners. Deco vol tancar el fitxatge d'una estrella que millori l'atac sigui com sigui i el gran perjudicat serà Ferran Torres: el valencià farà les maletes, adeu definitiu al Barça.

Ferran Torres, davanter valencià del Barça, està en un gran estat de forma malgrat ser suplent habitual per a l'entrenador alemany Hansi Flick. Ferran Torres va ser clau, entrant des de la banqueta, en la victòria del Barça contra el Benfica i aquest protagonisme l'ha allunyat de les crítiques i li ha portat notícies positives. Ara bé, no tot seran bones noves per a Ferran Torres, ja que ja sap que Deco vol 'empaquetar-lo' perquè una estrella mundial tingui lloc al Barça de Hansi Flick.

El rendiment de Ferran Torres està sent bo, però el valencià és suplent habitual i, per tant, Deco vol treure's de sobre el seu astronòmic sou. Ferran Torres no és un problema per a Flick, de fet més aviat tot el contrari: valora molt la feina del davanter, però creu que el seu nivell és just per al Barça. Dit d'una altra manera: Flick va parlar amb Deco i li ha demanat el fitxatge d'una estrella que demana cobrar més que ningú per fitxar pel Barça, adeu Ferran Torres.

Ferran Torres era un dels escollits per sortir durant aquest mercat de fitxatges d'estiu, però el valencià es va negar i el Barça va haver de quedar-se amb els seus serveis. Ara la situació ha canviat, ja que Ferran Torres s'ha adonat del problema i sap que, perquè arribi el seu substitut, haurà de fer les maletes i marxar del Barça. Flick voldria comptar amb Ferran Torres, però el marge salarial del Barça és més aviat reduït i, per tant, Deco creu que és vital que Ferran Torres abandoni el vaixell culer.

El lloc de Ferran Torres l'ocuparà, llevat de sorpresa, una estrella del futbol mundial, que per fitxar pel Barça ha demanat convertir-se en el millor pagat de la plantilla. Deco entén la postura del jugador i, sota el seu criteri, val la pena que el Barça faci un esforç econòmic: el primer pas és vendre a Ferran Torres. El davanter valencià té diverses ofertes i el Barça aspira a utilitzar-lo com a moneda de canvi per fitxar el futbolista escollit per Deco: demana cobrar més que ningú al Barça.

Ferran Torres ja va estar molt qüestionat durant la passada temporada i, en la present, ha gaudit de la confiança de Flick, però el valencià no s'ha assentat. Ferran Torres és un suplent habitual per a Flick i Deco pensa que, tenint en compte el seu elevat salari, no val la pena seguir mantenint-lo a la plantilla del primer equip. De fet Deco ja prepara un pla maquiavèl·lic: adeu Ferran Torres per concedir-li tots els capricis del món al futur fitxatge del Barça, que és tota una estrella del futbol mundial.

El paper de Ferran Torres està sent testimonial i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', l'últim moviment del Barça ja confirma que es treballa en vendre'l durant el mercat d'estiu. No serà senzill, ja que Ferran Torres té contracte en vigor, però el Barça vol fer-li veure, amb un fitxatge imposat per Deco, que no tindrà lloc a l'equip de Flick.

Deco somia amb tancar un fitxatge brutal i, després de parlar amb el jugador en qüestió, ja sap que no serà una operació per res senzilla a nivell econòmic. Deco vol fitxar Rafael Leao, extrem del Milan italià, i, per això, sap que haurà de convertir el portuguès en un dels millors pagats de la plantilla de Flick. Deco està disposat, però sap que, per tancar el contracte de Leao, haurà de vendre sí o sí a un Ferran Torres que ja comença a considerar el seu futur lluny del Barça.