Adéu Barça, sorpresa, no renova i deixa sola a Mapi León: 'Se'n va al...'

El Barça Femení té assumptes pendents per resoldre, ja que diverses jugadores finalitzen el seu contracte al terme de la temporada i, per ara, la seva continuïtat segueix en l'aire. Entre les afectades hi ha noms clau com Irene Paredes, Ingrid Engen i Keira Walsh, però en els últims dies ha estat Paredes qui ha acaparat tota l'atenció.

Caos a les xarxes socials

El rebombori va començar amb un comentari en un directe de Andrea Menéndez Faya, coneguda streamer i seguidora del Barça Femení. Durant una conversa sobre el post partit contra l'Athletic de Bilbao i els projectes futurs de l'equip, un aficionat va preguntar si el club podria pagar el sou d'Irene Paredes.

La resposta d'Andrea va ser contundent: "L'Athletic Club pot pagar un sou com el d'Irene Paredes, l'Athletic Club pagarà el sou d'Irene Paredes."

Aquesta declaració ha estat interpretada per molts com un indici clar que la defensa podria tornar a l'equip de la seva terra natal al final de la temporada. Les xarxes socials no van trigar a encendre's, especulant sobre la seva marxa i el que significaria per al Barça.

Un retorn amb sentit

Irene Paredes, de 33 anys, sempre ha destacat pel seu professionalisme i lideratge, tant en el terreny de joc com al vestidor. Ha estat peça clau en els èxits recents del Barça Femení, però també és coneguda pel seu fort vincle familiar. Tornar al País Basc podria ser l'oportunitat perfecta per estar a prop dels seus mentre tanca la seva brillant carrera futbolística.

A més, el seu fitxatge per l'Athletic de Bilbao no seria sorprenent des d'un punt de vista estratègic. El club basc, conegut per apostar per jugadors de la regió, podria oferir-li un paper important en les seves files, a més de complir amb les seves altes expectatives salarials.

Una pèrdua important per al Barça

La possible sortida de Paredes deixaria un buit difícil d'omplir en la defensa del Barça. La seva connexió amb Mapi León ha estat una de les més sòlides d'Europa, formant un mur infranquejable per als rivals. A més, la seva experiència i capacitat per liderar l'equip en moments clau han estat crucials.

El Barça Femení haurà de moure's ràpid per planificar la pròxima temporada, especialment si altres jugadores com Ingrid Engen i Keira Walsh també decideixen no renovar. Encara que l'equip compta amb una plantilla talentosa, perdre figures com Paredes representaria un cop important.