Oficial, Ferran Torres ja té nou equip si surt del Barça: 'L'oferta és del...'

Ferran Torres no ho ha tingut fàcil des que va arribar al Barça el 2022 i se l'ha posat en dubte des del primer moment. Va ser un fitxatge molt costós i tant els aficionats com la directiva esperaven un rendiment d'acord amb la inversió. Per desgràcia per als culers, no ha estat així i no ha tingut un rol protagonista pràcticament en cap moment.

El Barça no està passant per un bon moment econòmic i no pot permetre's cap error a l'hora d'invertir. De fet, Vitor Roque ja va ser una decisió poc encertada i s'ha vist amb el temps. Ara, el futur de Ferran Torres és cada cop més incert i un dels més grans d'Europa el vol fitxar.

El futur de Ferran Torres

Ferran Torres té contracte fins al 2027 i ha afirmat en diverses ocasions que no vol marxar sota cap concepte. Fa anys que no és titular de forma regular, però sembla que no és suficient per marxar. Part de l'afició es mostra frustrada cada cop que surt al terreny de joc i ha estat objecte de crítiques.

El mateix Ferran Torres va assegurar que havia passat per una època molt dolenta i que havia entrat en un bucle de pessimisme molt complex. Amb molt de treball i un gran canvi de mentalitat, l'extrem va aconseguir sortir endavant. La temporada passada, el '7' va acabar la temporada sent el segon màxim anotador del Barça empatat amb Fermín López.

Avui dia, Ferran Torres no compta amb la total confiança de Flick i les altes esferes volen incorporar algú per donar-li rotació a Raphinha, que ho juga tot. Però perquè pugui arribar algú, està clar que algun culer ha de sortir, ja que l'economia no permet una incorporació sense una sortida. Encara que el '7' ha dit que no marxarà, l'AC Milan està interessat en ell i tot podria passar.

L'AC Milan va a per Ferran Torres

Ferran Torres està sortint per substituir Lewandowski de tant en tant, però no és l'ideal. Tenint en compte que és extrem i en aquesta posició no té cabuda, el millor seria la sortida. L'AC Milan, en principi, té com a prioritat a Joao Félix, però aquest no sortirà del Chelsea.

Per tant, és tan sols qüestió de temps que els italians truquin a la porta del Barça. Durant els pròxims mesos sabrem si això va de debò o es queda només en un desig. Del que no hi ha cap dubte és de l'interès de l'AC Milan en Ferran Torres, ara tocarà veure en què es concreta.