Marcus Rashford, davanter del Manchester United, estava llest per unir-se al Barça en aquest mercat de fitxatges d'hivern, però la seva arribada ha quedat descartada. Marcus Rashford havia arribat a un acord tant amb el Barça com amb el United, però el club no ha aconseguit vendre i, per tant, no té lloc per a l'anglès. Marcus Rashford era la prioritat de Joan Laporta i de Hansi Flick, però el Barça ja s'acomiada de l'extrem: ara posa el focus en una estrella que deixaria el Liverpool.

El Barça s'acomiada de Marcus Rashford i treballa en el fitxatge d'un crack del Liverpool: "Millor que Salah..."

Del Liverpool al Barça, fitxatge per oblidar Marcus Rashford: 'Millor que Salah...'

El Barça, per motius econòmics, es despedeix de Marcus Rashford i ja treballa en el fitxatge d'una futura estrella mundial, que recorda molt a l'egipci Salah. El Barça busca alternatives en el mercat de fitxatges, ja que Rashford ha quedat fora de la lluita i, una d'aquestes, és Ademola Lookman, futbolista nigerià de 26 anys de l'Atalanta. Lookman, que va brillar contra el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Europa, portava mesos a l'agenda de Joan Laporta i el Barça vol lligar-lo: adeu Marcus Rashford.