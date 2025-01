Ja és oficial, es despedeix del Barça pel City i 75 M€: Ronald Araújo en té la culpa

Malgrat els recents èxits esportius, com la conquesta de la Supercopa d'Espanya, Joan Laporta i Deco continuen enfocats en la construcció d'un equip sòlid a llarg termini. Per a això, han prioritzat la renovació de jugadors clau com Ronald Araújo. El central uruguaià, que ha estat a punt d'abandonar el club rumb a la Juventus, ha decidit quedar-se al Barça després d'un gir inesperat dels esdeveniments.

Durant les últimes setmanes de 2024 ja va començar a circular el rumor que Ronald Araújo podia marxar del club català en el mercat d'hivern. Recordem que ja l'any passat va sonar amb força el Bayern, però ara semblava que la Juventus s'anava a emportar el gat a l'aigua. De fet, les imatges de l'uruguaià xerrant amb Robert Lewandowski sobre el seu futur just després d'aixecar la Supercopa d'Espanya no auguraven res de bo per als interessos del Barça.

No obstant això, després d'una reunió amb Deco, Ronald Araújo finalment s'ha sentit valorat i ha decidit renovar. Ja és oficial, serà culé fins al 2031 i acompanyarà Cubarsí en el seu creixement. Això sí, malgrat tot el bo que porta amb si la renovació d'Araújo, també hi ha un aspecte negatiu a destacar.

Ronald Araújo modifica els plans del Barça

La recent lesió d'Íñigo Martínez ha estat clau per a la continuïtat de Ronald Araújo. Temia no poder fer-se un lloc en els plans de Flick veient el gran nivell dels seus companys, però ara tindrà més o menys un mes per demostrar la seva qualitat. Una gran notícia per a Flick, qui valora la seva contundència defensiva i lideratge al camp.

No obstant això, la possible venda de Ronald Araújo també hauria estat una magnífica opció. D'una banda, el Barça té centrals més que suficients per acabar la temporada i, a més, Jonathan Tah ja està fitxat per a la següent. Però a més, la seva sortida hauria permès recaptar 70 milions d'euros molt necessaris per a futures operacions.

De fet, com que Ronald Araújo ha decidit quedar-se, el Barça no ha pogut competir amb el City pel fitxatge d'Omar Marmoush. L'ariet de l'Eintracht acaba de signar amb Pep Guardiola a canvi de 75 milions i serà el nou soci de Haaland. Un Marmoush que estava sonant amb força per recalar al FC Barcelona.

Omar Marmoush es despedeix del Barça per culpa de Ronald Araújo

En certs sectors, l'adéu de Ronald Araújo hauria estat benvingut per les conseqüències positives que podia haver desencadenat. I és que el Barça està buscant relleu per a Lewandowski i la possibilitat de fitxar Omar Marmoush estava sobre la taula. No obstant això, la pressió del City i la falta de liquiditat culé han deixat sense opcions el club català després de la continuïtat d'Araújo.

Ara, Omar Marmoush intentarà ajudar el City a tornar al més alt de la Premier League. Mentrestant, Ronald Araújo intentarà ajudar defensivament el Barça. Sens dubte, dues operacions connectades que han tingut un desenllaç inesperat: veurem qui surt guanyant.