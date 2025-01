El Barça rebutja Marcus Rashford i ven Pablo Torre pel mateix motiu: 'Han de...'

Marcus Rashford ha estat un dels temes més candents en aquest mercat de fitxatges pel seu poc protagonisme al Manchester United. Rúben Amorim ha arribat per canviar les coses i ha pres decisions doloroses, però els aficionats confien plenament en ell i els seus mètodes. Per aconseguir els seus objectius, l'entrenador dels Red Devils ha confiat en alguns cracks, però també ha deixat de banda a altres.

Paral·lelament, Hansi Flick també està fent les coses molt bé amb el Barça i els culers veuen en ell un guia que portarà el club al més alt. Per fer-ho, l'entrenador alemany ha hagut d'adaptar-se a la situació i esprémer al màxim tots els efectius. Ara té la possibilitat d'aconseguir la cessió de Marcus Rashford, però segons sembla, la rebutjarà per la mateixa raó per la qual es desfarà de Pablo Torre properament.

El futur de Pablo Torre

El Barça no ha passat per un bon moment econòmic i els entrenadors no han pogut comptar amb els jugadors que haurien volgut. Hansi Flick ja coneixia la situació del club, però va decidir apostar per venir de totes maneres. De totes maneres, hem de tenir en compte que malgrat la seva brillant gestió, també hi ha hagut alguns sacrificats.

Pablo Torre és un exemple d'això: des de la seva arribada al Barça el 2022 no ha jugat pràcticament res. Xavi Hernández no va confiar mai en ell i li va donar molt poques oportunitats. A inicis de temporada, Flick sí que li va brindar continuïtat, però ràpidament va acabar deixant-lo en segon pla una altra vegada un cop es van recuperar els titulars com Gavi.

Segons ha informat El Nacional, el motiu que ha fet que tots els entrenadors desplacin a Pablo Torre és la seva vida nocturna. Sembla que el migcampista surt més del compte; de fet, Míchel tampoc va comptar amb ell al Girona per aquesta raó. Curiosament, amb Marcus Rashford passa quelcom similar i la directiva del Barça no està disposada a jugar-se-la.

Marcus Rashford i Pablo Torre han de ser més professionals

A Hansi Flick li agrada la idea d'incorporar a Marcus Rashford en qualitat de cedit, ja que necessita un atacant que complementi el trio format per Raphinha, Lamine i Lewandowski. De fet, el Manchester United podria arribar a acceptar una cessió amb opció de compra. Però, malgrat que l'alemany veu amb bons ulls l'arribada de Rashford, Joan Laporta i Deco no estan per res segurs.

Els alts càrrecs del Barça no estan disposats a cometre un altre error a l'hora d'invertir i Marcus Rashford pot ser-ho. Hem de tenir en compte que Deco està buscant una sortida per a Pablo Torre, així que és poc probable que arribi algú que té una vida personal molt similar. Veurem què succeeix, però segons El Nacional, la vida privada de tots dos els pot passar factura en la seva relació amb el Barça.